Erdoğan\'ın \'\'Bedava ev sözü verenler şimdi yolunu unuttu\'\' sözlerine Kılıçdaroğlu\'ndan sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam "Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" dedi. Erdoğan'a bugün yaptığı paylaşımla yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremzedelere "ücretsiz konut" sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumululuğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar" dedi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni"ne dün akşam saatlerinde canlı bağlantıyla katıldı. Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM VAADİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinden önce "Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız" vaadini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt gecikmedi.

CHP LİDERİNDEN ERDOĞAN'A YANIT GECİKMEDİ

Bugün resmi X platformu hesabından art arda paylaşımlarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan "Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun.

"OY VERENE DEĞİL, İHTİYAÇ DUYANA KOŞARIZ"

Depremzedelere "ücretsiz konut" sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar.

"FOTOĞRAFLAR DEPREM BÖLGESİNE ZİYARETTE ÇEKİLDİ"

Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023'te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum" dedi.