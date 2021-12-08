Üye Girişi
Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi - Son Dakika

Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi

08.12.2021 15:59
Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz, Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrasında Erdoğan'ın, geçmişte 3 defa AİHM'e başvurduğu tekrar gündem konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonunda gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin " Avrupa Birliği'nin icra komitesi olarak adlandırılan Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ile ilgili olarak Türkiye'ye ihlal cezası verdiğini ifade etti. Selahattin Demirtaş ile ilgili de benzer karar alabileceğini söyledi. Yorumunuz, değerlendirmeniz ne olur?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Biz, Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar."

İLK BAŞVURU HAPİS CEZASI İÇİN

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları sonrasında akıllara Erdoğan'ın AİHM'e geçmişte yaptığı başvurular geldi. Recep Tayyip Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilk başvurusunu kendisine verilen hapis cezası için yapmıştı.

12 Aralık 1997 günü Siirt'te bir miting sırasında yaptığı konuşmada okuduğu şiir nedeniyle Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından yargılandı. Mahkeme 21 Nisan 1998 tarihinde, Erdoğan'ın "halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle Erdoğan'ı 1 yıl hapis ve 860 milyon TL para cezasına çarptırdı. Daha sonra sanığın mahkemedeki ve duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezası 10 ay hapis ve 177 milyon TL para cezasına indirildi. Erdoğan Diyarbakır DGM kararına temyiz başvurusu yaptı, ancak Yargıtay 8. Ceza Dairesi 24 Eylül 1998 günü Erdoğan'ın cezasını onadı. Erdoğan bunun üzerine 1999 yılında AİHM'e başvurarak adil yargılama talep etti.

İKİNCİ BAŞVURU SABIKA KAYDI İÇİN

Hapis yatan Erdoğan, AB Uyum Yasaları çerçevesinde hüküm giydiği suçun ortadan kalktığı tezine dayanarak, milletvekili adayı olabilmek amacıyla, adli sicil kaydının silinmesi için 2001 Diyarbakır 3 No'lu DGM'ye başvurdu. Mahkeme, Erdoğan'ın başvurusuna olumsuz yanıt verince temyize gitmiş ve bir üst mahkeme olan Diyarbakır 4 No'lu DGM'ye başvurmuştu. Bu kez mahkeme, Erdoğan'ın sicil kaydının silinmesine karar vermişti. Ancak Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu karara itiraz etmiş ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Diyarbakır 4 No'lu DGM'nin kararını "yok hükmünde" saymıştı.

AK Parti avukatları 2002 yılında Erdoğan'ın sabıka kaydının silinmesini kabul etmeyen Yargıtay kararı aleyhinde AİHM'ye başvurmuşlardı. Erdoğan'ın avukatlarının AİHM'e sundukları dilekçesinde, kararın siyasi olduğu belirtilerek "Özgürlüklere kişiye özel sınırlama getirildiği ve "hukuk dışı yollarla halkın iradesinin önüne geçilmesi"nin söz konusu olduğu savunulmuştu.

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararını da Eylül 2002'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştü. Gazetecilerin o dönemde konuya ilişkin sorularına Erdoğan şu yanıtı vermişti: "hukukumuzu son noktasına kadar arama hakkını kullanacağız. Bu, Tayyip Erdoğan'ın özgürlük veya demokrasi mücadelesi olmaktan çıkmıştır. Bu, milletimizin özgürlük mücadelesidir. Bu konuda hukukumuzu son noktasına kadar arama hakkını kullanacağız. Bu mücadeleden ülkem mesafe alarak çıkacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, 2003 yılında başbakan seçildikten sonra AİHM'e yaptığı bütün başvuruları geri çekti.

Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Aihm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ölmeden önce son sözleri 16:03 Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu!
Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor! 15:59 Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor! 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti 15:56 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi 15:13 Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi İnternetten diş protezi siparişi veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler 15:02 İnternetten diş protezi siparişi veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!
16:03 Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu!
15:59 Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor!
15:59 Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi
15:58 Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor!
15:56 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti
15:54 Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında
15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!
15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
15:42 İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş
Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi! Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!         
16:05
Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor! Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor!         
15:59
Hindistan yasta! Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi uçak kazasından sonra kurtarılamadı Hindistan yasta! Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi uçak kazasından sonra kurtarılamadı         
15:58
Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında         
15:54
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Ünlü oyuncu Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti Ünlü oyuncu Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti         
15:08
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 16:13:35. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement