Erdoğan'ın masasından çıkan anket! Rakam vermeden iddialı konuştular - Son Dakika
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Erdoğan'ın masasından çıkan anket! Rakam vermeden iddialı konuştular

20.04.2023 13:59

CHP'nin kritik isimlerinden Özgür Özel, anketlerde önde olduklarını belirtmişti. Özel'in ardından anketlerle ilgili dikkat çeken bir yorum da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, "Seçimi birinci turda kazanacağımızdan eminiz. Önde olduğumuz bir gerçek. Son 10-15 gündeki trendde aradaki farkın açıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken partiler de yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

CHP'NİN ANKETİNE GÖRE ARADAKİ FARK 5 PUAN

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerde önde olduğunu belirterek "Açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan, 43'lerde filan. Kemal Bey, 48-48.5'ta. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA CUMHUR İTTİFAKI CEPHESİNDEN

Özel'in bu çıkışından sonra gözler Cumhur İttifakı cephesine çevrildi. Konuk olduğu programda yaptırdıkları anket çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. "Seçimi birinci turda kazanacağımızdan eminiz. Ankara'dan ve sokaklardan aldığımız geri bildirim bu işin ilk turda biteceği! İkinci tura bu işi bırakıp milletimizi yormanın anlamı yok. Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Anket sonuçları da bunu gösteriyor, sürekli anket yapılıyor. Önde olduğumuz bir gerçek. Son 10-15 gündeki trendde aradaki farkın açıldığını görüyoruz" dedi.

"KIZILAY İÇİN İKİ YOL VAR"

Son dönemlerin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili de bir açıklamada bulunan Oktay, "Kızılay'da yaşananlarla ilgili biz de üzüldük. Böyle bir şey olmasaydı iyi olurdu. Kızılay'da algıyla kurumu dövmemek lazım. Şahıslar ayrı kurumlar ayrıdır. Yapılacak iki şey ya kişinin kendi inisiyatifiyle istifa veya olağanüstü genel kurulla yönetimin belirlenmesidir" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (4)
  • Hamit Gündoğdu: Durmak yok... Hayal kurmaya devam.. buna gülelim bari...he he ha ha... Şimdilik bu kadar yeter. Seçimden sonra ben kahkahanın kralını atacağım, cumhur ittifakı ise acıların çocuğu modunda olacak. Cevap Yaz 7 17 Yayından Kaldır
  • Mehmet Doğan: Vah zavallılar vah kendileride kendilerine inanmıyorum Cevap Yaz 34 38 Yayından Kaldır
  • İlhan Sakallı: Anketlerde hep CHP kazandı sandikda hep akparti Cevap Yaz 83 26 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Erdoğan'ın masasından çıkan anket! Rakam vermeden iddialı konuştular - Son Dakika


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