NATO Zirvesi Ankara'da Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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NATO Zirvesi Ankara'da Başarıyla Tamamlandı

09.07.2026 20:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin başarıyla sonuçlandığını, 32 lider ve 100'e yakın üst düzey yetkilinin katıldığını, Ankara'nın tanıtımına katkı sağlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, zirvenin hazırlık ve organizasyonunda görev alanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra ettiğimiz Zirve'ye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir. Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir. Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri; liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir" ifadelerini kullandı

'ANKARA ZİRVESİ TÜM DÜNYAYA ULAŞTIRILMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz, uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiş; 1.800 kişilik çalışma alanı, 40 montaj odası ve çok sayıda canlı yayın noktası basın mensuplarının istifadesine sunulmuştur. Zirve'yi rekor bir katılımla 2.500'ü aşkın basın mensubu takip etmiş; TRT koordinasyonunda 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla Ankara Zirvesi tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere medyadan teknik işlere, sağlıktan ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda Zirve'nin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum NATO Ankara Zirvesi'nin hazırlık ve icrasında gösterdiği iş birliği odaklı yaklaşım ve çabaları için Genel Sekreter Sayın Mark Rutte'ye teşekkür ediyorum" dedi.

'TRUMP İLE GÖRÜŞMELERİN ÜLKEMİZİN BEKLENTİLERİNE UYGUN SOMUT NETİCELERE VESİLE OLACAĞINA İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımının devamında, "Küresel güvenlik mimarisinin büyük güç rekabeti, hibrit tehditler, bölgesel krizler ve yeni teknolojilerle yeniden şekillendiği bir dönemde icra edilen bu Zirve, ülkemizin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü, diplomasi kapasitesini ve müttefiklik sorumluluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 'NATO 3.0' vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve İttifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Savunma Sanayisi Forumu ile başlayan Zirve'de ortak üretim, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, savunma teknolojilerinde eş güdüm ve müttefikler arası iş birliği imkanları ele alınmıştır. Zirve marjında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu temaslarda ikili ilişkiler, AB ile münasebetler, savunma sanayisi, ticaret, enerji, güvenlik, Avrupa-Atlantik güvenliği, Balkan Barış Platformu, Rusya-Ukrayna savaşı, İran-ABD süreci, Gazze, Libya, Suriye ve bölgesel istikrar başlıkları başta olmak üzere birçok kritik konu ele alınmıştır. Zirve marjında ayrıca Birleşik Krallık ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalanmış, Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri de başlatılmıştır. Özellikle Zirve vesilesiyle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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