Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş - Son Dakika
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Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş

28.06.2022 12:03

Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin yapılacağı Madrid'e gitmek için yola çıkmadan önce açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir gazetecinin "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusuna ise çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, "Mümkün değil, bitti o iş. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, ondan sonra bakarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuştu. Gündeme dair birçok konuda değerlendirme yapan Erdoğan, zirvede ele alacakları konuları anlattı.

"O İŞ BİTTİ"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, bir muhabirin "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusuna çok sert tepki verdi. Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı ile görüştüğümde dedik ki aramıza 3. kişileri sokmayalım ama ne oldu yine ABD parlamentosundaki konuşmasında neler dediğini gördük. Bize karşı 15 Temmuz darbe girişimi yapan FETÖ'nün en önemli sığınağı neresi oldu? Yunanistan oldu. İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis ile yapmam mümkün değil. Bizim Yunanistan ile olması gereken ne vardı? Yüksek düzeyli stratejik toplantımız vardı ama ben kaldırdım, bitti o iş. Şimdi bunu bitiren lider kalkıp da orada Miçotakis'in görüşme talebine evet der mi? Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, ondan sonra bakarız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İsveç ve Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kez daha anlatacağım. Bugün Madrid'e gidince İsveç ve Finlandiya ile 4'lü zirve gerçekleştireceğiz. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek zorundalar. Rusya'daki savaşın bitmesi için iki taraf ile görüşmelere devam ediyoruz. NATO'nun sınırları da olan Güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve göç hareketlerinin engellenmesi konusunda çalışan bir ülkeyiz.

CÜNEYT ARKIN'A BAŞ SAĞLIĞI

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı kaybettik, ailesine ve yakınlarına şahsım, ailem ve milletim adına baş sağlığı diliyorum.

"BİDEN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu iletti ve biz de "olabilir" dedik. F-16 konusunda oyalama taktiği var. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Gerekli görüşmeleri yapacağız. Stoltenberg'in de riyasetinde tekrar Finlandiya Cumhurbaşkanı İsveç Başbakanı da olacak. Bunlar kabul ediyorlar, adım atacağız diyorlar. Akşam bir bakıyorsunuz İsveç televizyonunda destekliyorlar. İsveç, Almanya, Hollanda, Yunanistan'da bunlara yürüyüşler yaptırılıyor.

Yunanistan Başbakanı davetlimdi. Geldi. Aradakileri çıkaralım. Sorunlarımızı diyalogla çözelim dedik. Sonra yine aynı. Ve terör örgütleri de Edirne'den olsun birçok noktadan yine onlara kaçıyorlar ve onlar buna kucak açıyorlar. Türkiye'ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. NATO için biz alelade bir ülke değiliz. İlk 5'ten biriyiz. Akşam veya yarın görüşmemizde kendisine yine söyleyeceğim. Biz nasıl NATO ortağıyız ki bütün bu silahlar gönderiliyor terör örgütlerine. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Onlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor. NATO'da paydaşımız Fransa da aynı şekilde."

YORUMLAR
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Bağımsız Soruşturma: Yunan polisi sığınmacılara eziyet edip Türkiye'ye gönderiyor Bağımsız Soruşturma: Yunan polisi sığınmacılara eziyet edip Türkiye'ye gönderiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz.

Yunanistan, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, 'NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?' sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş - Son Dakika
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