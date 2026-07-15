Erdoğan: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir - Son Dakika
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Erdoğan: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir

Erdoğan: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir
15.07.2026 22:10
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"Gelinen noktada herkes şunu görmelidir, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur" - "Bu aziz millet, şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren teröristbaşlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir" - "FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz" - "Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir" - "Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, Yenikapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelinen noktada herkes şunu görmelidir, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programında konuştu.

15 Temmuz gecesi şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Erdoğan, özellikle yarınların teminatı gençler için bu hikayelerden birkaçını paylaşmak istediğini söyledi.

Erdoğan, o gece Ankara'da şehit düşen vatan evlatlarından birinin polis memuru Varol Tosun olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, 'Sen hiçbir şeyden korkmaz mısın?' Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu, 'Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.' Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına 'Ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum' demişti. Annesine 'Devleti bu çapulculara mı bırakacağız?' demişti. Babasına 'Ben şehit olmaya gidiyorum. Çocuklarım size emanet' diyerek evden fırlamıştı. 'Yolda nereye gidiyorsun?' diye soranlara 'Benim safım belli. Ben hakkın safındayım. Namusumu korumaya gidiyorum.' diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı."

"Rabb'im askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin"

Şehitlerden Volkan Canöz'ün 29 yaşında, henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildiğini anımsatan Erdoğan, "Annesinin Allah ve Peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da Emniyet Teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa, 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının 2 bin 737 gazimizin her birinin, daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabb'im askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor, bizleri livaü'l hamd sancağı altında kendileriyle haşr-ü cem eylesin diyorum. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır." diye konuştu.

Erdoğan, o gece yaptığı davete icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine canı pahasına sahip çıkanlardan Allah'ın razı olmasını diledi.

Çok acı çektiklerini, çok canlarının yandığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız, o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece 'Türkiye'ye zeval gelmesin' diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor, hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum."

"Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. 'İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür.' Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı 'Korkma' ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin her zaman akıllarında tutmalarını rica ettiği hususa değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor, sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablusşam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız, birbirimizi sadece Allah için sevecek, her karışında barışın, huzurun ve refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız."

FETÖ ile mücadele

Milletin hafızasının güçlü ve bin yıllara sari olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu aziz millet, şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren teröristbaşlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de darbecileri alkışlayanlar da darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim, her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet ve yargının, aynı şekilde istihbarat birimlerinin tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ettiğini, suçlu ile suçsuz arasındaki ayrıma azami dikkat gösterildiğini vurguladı.

Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerin devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza attığını dile getirdi.

Örgütün ülke içindeki meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmediklerini belirten Erdoğan, FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkeye iadesi için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gereğini yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, Yenikapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecektir.

Bu millet, uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, Gazi Meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabb'im her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun. Rabb'im bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladıkları 253 şehidi kemal-i hürmetle yad etti, gazilere bereketli ömürler diledi.

Programa teşrif edenlere teşekkür eden Erdoğan, "Dünyanın farklı ülkelerinden şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü kutluyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.

Programdan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde sela okundu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi İmamı Tayyib Hoş, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da şehitler için dua etti.??

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti genel başkan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile şehit yakınları, gaziler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.?

Program öncesi 15 Temmuz gecesi şehit olanların isimleri okundu, alandakiler "Burada" yanıtını verdi.??

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun sağında, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri, solunda ise yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı.

Alana, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğrafların olduğu posterler asıldı.

Platformun sol tarafında, darbe girişimi sırasında şehit olan 253 vatandaşın isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı pano kuruldu.??

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sahne, Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız motifiyle tasarlandı. Erdoğan, konuşma öncesi elini öpen çocuklara harçlık verdi.?Konuşma için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre Esat Kabaklı'nın "Bil oğlum" şarkısını dinledi.

Programda, Mehteran Birliği, Eşref Ziya Terzi, Kıraç ve Fahir Atakoğlu konser verdi. Programı, İletişim Başkanlığı tarafından 21 ülkeden davet edilen 41 yabancı basın mensubu da takip etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Türkiye, Hukuk, Terör, Son Dakika

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