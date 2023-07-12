Erdoğan: Türkiye'nin demokrasi ve hukuk konusunda sıkıntısı yok

NATO Liderler Zirvesi sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vilnius'a gelmeden önce "AB adaylığından bahsettiniz. Peki bunun için ne gibi reformlar yapmayı düşünüyorsunuz, demokrasi hukuk ve insan hakları konusunda?" diye soruldu. Erdoğan ise "Bu soruda şunlar yatıyor, görüyorum ki birinci derecede Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Türkiye'nin demokrasi ya da hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok ki. Dünyada yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapıldığını kaç tane ülkede gördünüz. Son seçimimiz yüzde 88 katılımla neticelendi. Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil" dedi.

"DEMOKRASİ VE HUKUK KONUSUNDA NE REFORMLAR YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşması sonrası gazetecilerin sorularını alan Erdoğan'a bir muhabir tarafından "F-16'larla ilgili bir sorum olacak. Amerikan Kongresi bağlayıcı olacak diyorsunuz, peki F-16'ların modernizasyonunu kabul edecek misiniz? Bazı şartlar getirirse Kongre, Türkiye'nin gelecekte komşularla gerginlik yaşaması Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırganlıkta bulunmamak gibi şartlar getirirlerse, Vilnius'a gelmeden önce AB adaylığından bahsettiniz. Peki bunun için ne gibi reformlar yapmayı düşünüyorsunuz, demokrasi hukuk ve insan hakları konusunda?" diye soruldu.

"GÖRÜYORUM Kİ TÜRKİYE'Yİ TANIMIYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soruya söyle yanıt verdi: "Bu soruda şunlar yatıyor, görüyorum ki birinci derecede Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Türkiye'nin demokrasi ya da hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok ki.

"SON SEÇİMİMİZ YÜZDE 88 KATILIMLA NETİCELENDİ"

Dünyada yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapıldığını kaç tane ülkede gördünüz. Son seçimimiz yüzde 88 katılımla neticelendi. Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil." dedi.