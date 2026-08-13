Erdoğan: Türkiye'yi Bu Sıkıntıdan Ebediyen Kurtaracağız - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye'yi Bu Sıkıntıdan Ebediyen Kurtaracağız

Erdoğan: Türkiye\'yi Bu Sıkıntıdan Ebediyen Kurtaracağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluşmasında, Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'in önemli adım attığını belirterek, devletin tüm imkanlarıyla emanetlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ve Türkiye'yi terör belasından ebediyen kurtaracaklarını söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ BU SIKINTIDAN EBEDİYEN KURTARACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milletin Evi'nde bir buluşma gerçekleştirdik. Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Türkiye'yi Bu Sıkıntıdan Ebediyen Kurtaracağız - Son Dakika

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