Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabını açtı (2) - Son Dakika
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Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabını açtı (2)

20.10.2022 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi.

Zengilan Uluslararası Havalimanı açılışının ardından Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü ilk etabının açılış programına geçti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir yıl önce Agropark'ın temelini attıklarını hatırlattı.

Bugün bu projede alınan mesafeyi, yapılan yatırımı gördüklerini belirten Erdoğan, "Nereden nereye diye bir tespitimiz var. Buralar savaşı görmüş ve tamamen insanların yaşamından uzak hale gelmiş olan yerler. Şimdi bereketli topraklar haline döndü." diye konuştu. Erdoğan, Aliyev ile bölgeye kısa zamanda bir baraj yapılmasını konuştuklarını, bu toprakların çok daha bereketli hale geleceğini söyledi.

Hayvancılık ve tarımın dünyadaki önemine işaret eden Erdoğan, Azerbaycan'ın bununla ilgili çok önemli bir adımı attığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Zengilan için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Tüm Azerbaycan halkı için büyük bir bayramdır" dedi. Aliyev, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun sonuçlarını her alanda gördüklerini dile getirdi.

İki lider tesisleri gezdi

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından 3 faz halinde hayata geçirilecek projenin 1. etabının açılış kurdelesini kesti.

Köyde hayata geçirilen entegre et işleme tesisi, sosyal tesis ve tarım alanlarını gezen iki lider, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu olduğu dönemden fotoğrafların da yer aldığı sergiyi gezen iki lider, spor tesisinde eski milli halterci Halil Mutlu ve Azerbaycanlı halter sporcularıyla bir araya geldi. Aliyev, ziyaret sırasında halter kaldırdı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin gıda güvenliğine katkı sağlayacak proje, bölgenin tarımsal ve hayvansal ürünlerinin uluslararası pazara sunulmasına da imkan sağlayacak.

Kaynak: AA
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