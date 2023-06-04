Erdoğan yeni kabinesini açıkladı! MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca MİT'in başına İbrahim Kalın iddiaları yükseliyor - Son Dakika
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Erdoğan yeni kabinesini açıkladı! MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca MİT'in başına İbrahim Kalın iddiaları yükseliyor

04.06.2023 10:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını alıp yemin ettikten sonra yeni kabine üyelerini açıkladı. MİT Başkanı Hakan Fidan da kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı için en yakın isim olduğu iddiaları dolaşırken, Erdoğan henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mazbatasını alıp yemin ettikten sonra Çankaya Köşkü'nde yeni Kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 15 bakan değişirken görevine devam eden isimler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. MİT Başkanı Hakan Fidan da kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

"İBRAHİM KALIN KOLTUĞA EN YAKIN İSİM"

Hakan Fidan'ın yeni görevi sonrasında MİT'in başına geçecek olan isimler de merak konusu oldu. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan İbrahim Kalın bu koltuğa en yakın isim.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYORDU AMA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n yeni kabine duyurusunda MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nü de açıklaması bekleniyordu ancak bu iki göreve hangi isimleri getireceği Erdoğan tarafından açıklanmadı.

KALIN PROFİL RESMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kamuoyunda bir süredir MİT Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın adı geçiyor. Kalın bugün Twitter hesabında profil fotoğrafını değiştirdi. Kalın profil fotoğrafını koyu tonların hakim olduğu karanlık bir fotoğrafla yeniledi.

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Son Dakika Politika Erdoğan yeni kabinesini açıkladı! MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca MİT'in başına İbrahim Kalın iddiaları yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan yeni kabinesini açıkladı! MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca MİT'in başına İbrahim Kalın iddiaları yükseliyor - Son Dakika
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