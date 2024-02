MHP Erzincan İl Başkanı Bekir Aksun, Cumhur İttifakı\'nın adayı olduğunu açıkladı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Birliğin Gücüne Davet" toplantısında konuşan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun, "Tüm kalbimle söylüyorum; evet ben Milliyetçi Hareket Partisinin adayıyım. Bir o kadarda AK Partinin adayıyım" dedi.

Erzincan'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen "Birliğin Gücüne Davet" toplantısına Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun'un yanı sıra, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, önceki dönem milletvekilleri, eski belediye başkanları, çeşitli STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk olarak selamlama konuşması yapan MHP Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun'a başarılar dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra söz alan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci de konuşmasında Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun'u tebrik ederek birlikte çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

Milletvekili Süleyman Karaman ise Erzincan'dan rekor bir oy almayı hedeflediklerini ve kazanılan Belediye Başkanlığını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istediklerini belirtti.

"Ben Devlet Bahçeli'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adayıyım"

Son olarak konuşma yapan mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun, "Tüm kalbimle söylüyorum; evet ben Milliyetçi Hareket Partisinin adayıyım. Bir o kadarda AK Partinin adayıyım. Ben Devlet Bahçeli'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adayıyım" dedi.

Aksun, konuşmasında şunları kaydetti:

"Anadolu'da bin yıldır varoluşumuzun sırrı, tehlikeleri zamanında sezen güçlü duyu, tehditleri kaynağında eriten isabetli duruş ve dokunuştur. En az bunlar kadar önemlisi milli birlik, dirlik ve kardeşliğimizin müdafaasındaki azim ve kararlılıktır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı vatan yapan gizem, sahnelenen kahramanlıkların, sergilenen fedakarlıkların, serpilen vatan ve millet sevgisinin içeriğinde mevcuttur. Her insanımıza gönlümüzü açıyor, yüreğimizden bir yer ayırıyoruz. Gönül vermedikçe, gönül bulamayacağımızın farkındayız. Cumhur İttifakı olarak milletimize gönlümüzü verdik. Ülkemize de ömrümüzü adamaya hazırız. Gönül eğer bina ise, mimarbaşı muhabbettir dedik. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muabbetten ne hasıl. Muhammed-i ahlakla, muhabbet ikliminde hep birlikte çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. Tüm değerlerini yüreğimizde taşıyoruz. İnançla da mücadelemizi yapıyoruz. Nitekim milletimize adanmışlığımız, hesabi değil hasbidir. Bu ilhamla Türkiye'mizin her yerindeyiz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, konuşuyor, görüşüyor, dertleşiyor, vuslat sıcaklığında birlikte kucaklaşıyoruz. Boş aslan yatağında tilki gibi kuyruk sallayanlara ise gülüp geçiyor, işimize bakıyoruz. Ülkemize ve milletimize, yaşadığımız şehrimize nasıl hizmet edeceğimize odaklanıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa ve sürprize bırakmayacağız. Erzincan olarak dimdik ayakta duracağız. Merkezi yönetim ile yerel yönetim tek ses, tek yürek olacak, yerel yönetimler aracılığıyla devletin kasasını, milletin kesesini hiçbir kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Biz dedik mi yaparız, yaptık mı sonuna kadar da arkasında dururuz. Zamana ve mekana göre fikir, görüş ve siyaset değiştirmeyiz. Olduğumuz gibi görünmenin, göründüğümüz gibi olmanın sırrı da buradadır. Rüzgarsız havada dönen fırıldağın kimler tarafından üflendiğini bilir, bu üfleyen faziletsiz fırıldakların karşısında dimdik dururuz. Gerçekleri haykırmaktan korkmayız, korkmayacağız. Zalime zalim, haine hain, katile katil, kahramana da kahraman demeyi sürdüreceğiz. Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve Millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz Türkiye Yüzyılı diyen Cumhur İttifakının yılmaz neferleriyiz. Biz parmak ile sayılmayan, kırmak ile tükenmeyen, vurmak ile düşmeyen Cumhur İttifakıyız. Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye diyoruz. Ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar iradesindeyiz. Aklın yolu birdir. Genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik, anlayış ve amacındayız. Merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru yürüme azmindeyiz. Cumhur İttifakı varsa elbette umut vardır, ufuk vardır, huzur vardır, ruh vardır, duruş vardır, milli hedeflere ulaşılmasında inşallah mukadder olacaktır. Gözlerini açan, bununla da kalmayıp ayağa kalkan dev Cumhuriyetin Türkiye Yüzyılında, Türk devrine imza atacaktır. Türk Milletinin desteği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ivmesi ve itici gücüyle Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecek ve tarihin akışına yön verecektir. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Çılgın Türkler'in yeni yüzyıl destanını hep beraber yazacağız. Filistin halkının nehir gibi kanı akmakta, mazlumların feryadı sadece ilk kıblemiz nurlu gökyüzünde değil dünyanın tamamında yankılanmaktadır. İsrail saldırıları hiçbir kural, hiçbir insaf, hiçbir sınır tanımadan devam etmektedir. Filistinliler zorla yerlerinden, yurtlarından, yuvalarından çıkarılmak istenmektedir. Batı ikiyüzlü ve çifte standartlıdır. Türkiye Cumhuriyetinin hiç kimseye eyvallahı yoktur. Hiçbir odakla al takke ver külah içinde de değildir. Zulme sessiz kalmak, aynı zamanda ortak olmak demektir. Herkes sussa da biz susmayacağız, sessiz kalmayacağız, zalime zalim demekten ödün vermeyeceğiz. Emperyalizme, faşizme, siyonizme sonuna kadar tepki göstereceğiz. Biz Müslüman Türk Milleti olarak, din kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın her zaman ve her fırsatta yanı başında olacağız. Biz dünyaya Cumhur İttifakı olarak haçlı emellerinin mevzisinden değil, hilalin nurundan bakıyoruz. Hem Türk asrı diyoruz, hem de mukaddesatımızın onurunu koruyoruz. Hem Türk'üz, hem de Müslümanız. Yunus olur mazlumu kucaklarız, yavuz olur haine ve zalime karşı tavrımızı ve tarafımızı gösteririz. Tüm kalbimle söylüyorum; evet ben Milliyetçi Hareket Partisinin adayıyım. Bir o kadarda AK Partinin adayıyım. Ben Devlet Bahçeli'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adayıyım. Bu Milli birlik ve dayanışma ruhunun refakatinde, sizlerden aldığım güç ve destekle şehrimizin büyüme, kalkınma ve yükselme hedeflerine, milletine ve devletine sevdalı bu yüreklerin marifetiyle daha da güçleneceğiz şehrimizi daha ileriye hep birlikte taşıyacağız.

Sizlerin gösterdiği bu teveccühe ve yakın alakaya, aynı şekilde taşıdığınız heyecan ve kararlılığa içtenlikle teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin taçlanarak devam etmesini diliyorum.

Cumhur İttifakı olarak canla başla Erzincan'ımızın ve Türkiye'mizin geleceğini huzur ve güven içinde kurmaya hem kararlıyız hem de muktediriz. Erzincan'ımız için daha çok çalışacağız. Çünkü daha yapacak çok işimiz var." - ERZİNCAN