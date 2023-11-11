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Atatürk'e hakaret eden dönerci gözaltına alındı - Son Dakika

Atatürk'e hakaret eden dönerci gözaltına alındı

11.11.2023 13:18  - Güncelleme: 13:25

Erzurum'da faaliyet gösteren bir dönerci dükkanının sahibi olan Mustafa Atmaca, sosyal medyada yaptığı canlı yayında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında 'Tiktok'ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca'ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Hukuk, 3. Sayfa, Toplum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Atatürk'e hakaret eden dönerci gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'e hakaret eden dönerci gözaltına alındı - Son Dakika
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