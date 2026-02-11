Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı - Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
11.02.2026 00:02  Güncelleme: 00:27
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alındı. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı.

ALİ YERLİKAYA'NIN YERİNE YENİ İSİM

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gece yarısı sürprizi yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine yeni isim atandı.

ERZURUM VALİSİ, İÇİŞLERİ BAKANI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Sayın Valimiz, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile ilimize atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır. Çiftçi, Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.

İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi, Politika

Son Dakika Politika Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Makamlar gelip geçicidir yeni içişleri bakanımız hayırlı olsun 44 11 Yanıtla
  • Murat Tulum Murat Tulum:
    Yeni içişleri bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Yeni atandığı İçişleri bakanlığı görevinde başarılar dilerim. 33 9 Yanıtla
  • Bekir Canverdi Bekir Canverdi:
    hayırdır inşallah ne olduki bu saatte… 31 1 Yanıtla
    Bekir Canverdi Bekir Canverdi:
    gündüzler çuvala mı girdi 9 4
    Ceyhan Üçüncüoğlu Ceyhan Üçüncüoğlu:
    genelde atamalar gece bu saatlerde oluyor 11 0
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    hayırlısı bakalım 17 2 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    haydaaaa 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
