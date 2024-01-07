Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati\'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nin bilim kurulu üyesi olduğu ve aylık 200 bin TL aldığı iddiaları ortalığı fena karıştırdı.

NUREDDİN NEBATİ İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yapan Nebati, paylaşım yapan bir kullanıcıya beddua edip "Ben bir bilim adamıyım" dedi.

"AHLAKSIZLIĞIN BİR SINIRI YOK MU?"

Nebati şunları yazdı; "Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?"