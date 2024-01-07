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Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin - Son Dakika
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Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Esenler Belediyesi bünyesindeki bir merkezin bilim kurulu üyesi olduğu ve aylık 200 bin TL aldığı iddialarına "Allah belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun" sözleriyle tepki gösterdi.

Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati\'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
07.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:02
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nin bilim kurulu üyesi olduğu ve aylık 200 bin TL aldığı iddiaları ortalığı fena karıştırdı.

NUREDDİN NEBATİ İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yapan Nebati, paylaşım yapan bir kullanıcıya beddua edip "Ben bir bilim adamıyım" dedi.

"AHLAKSIZLIĞIN BİR SINIRI YOK MU?"

Nebati şunları yazdı; "Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?"

Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin, yalanlarınızda boğulun
YORUMLAR (4)
  • ramazan yazar: Bunlar maaş almak için ha bire faklı isimlerle oluşumlar kuruluşlar yapıyorlar demekki Yanıtla 41 22
  • alos : UYANMIŞ DEMEKKİ Yanıtla 36 18
  • alos : 2002 YILINA KADAR KAMUDA GÖREVLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ AYDA 1 TOPLANTI YAPAR VE TOPLANTI BAŞINA ASGARİ ÜCRETİN 1/4 ÜNÜ ALIRLARDI, BU GÖREV ANILAN TARİHTEN SONRA BALLI HALE GETİRİLMİŞTİR. Yanıtla 11 10
  • Sakin Su: Adam para almıyorum diyor, birileri haberi okumadan yorumlarda zırvalıyor.Kimse Tekfur eko nun 35000 dolarlık saatinden bahsetmiyor. Yanıtla 5 5

Hazine ve Maliye Bakanı, Nureddin Nebati, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin - Son Dakika
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