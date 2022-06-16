Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık - Son Dakika
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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık

16.06.2022 23:29

AK Parti yönetimi eleştiren Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir" dedi. Bu sözlere Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner tepki gösterdi. Metiner, "Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık." dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı zirvede yaptığı konuşmada AK Parti yönetimine eleştirilerde bulundu.

"KRAL ÇIPLAK DEMENİN ZAMANIDIR"

Toplantıda konuşma yapan Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da ufak tefek bir şeyler konuşurlar. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir" dedi.

"GİTTİKLERİ YOLUN YOL OLMADIĞINI SÖYLÜYORUM"

Arınç, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama ayrıca bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum."

"İSMİNİ DUYMAK BİLE İSTEMİYORUZ"

Arınç'ın AK Parti'ye yönelik sözlerine yanıt gecikmedi. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Tv100 ekranlarına konuk olarak Arınç'ın sözlerine sert bir dille tepki gösterdi. Metiner, ''Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar.'' ifadelerini kullandı.

AK Partili isimden 'Kral çıplak demenin zamanı' diyen Bülent Arınç'a tepki: İsmini bile duymak istemiyoruz, artık yeter

''AŞAĞILIK LAFLAR EDECEĞİNE GELSİN KONUŞALIM''

Arınç'ın ''Majestelerinin gazetecileri var, havanın suyun berraklığından bahsederler 'kral çıplak' demenin vaktidir'' sözlerine atıfta bulunan Metiner, ''Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Bülent Arınç'ın yüreği varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim. Mücadele tarihimizde geçmişimizde. Başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı'' dedi.

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