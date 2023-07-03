Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oldu

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Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı görevine getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI OLDU

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde aday olmayan eski CHP Milletvekili Engin Özkoç'un yeni görevi belli oldu. CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

BİR ÖNCEKİ DÖNEM GRUP BAŞKANVEKİLİYDİ

TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç Abhaz kökenli Türk siyasetçidir. Türk siyasetindeki çalışmalarının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmamış olan de facto Abhazya Cumhuriyeti'nin Türkiye'de tanınması için yürüttüğü faaliyetleriyle de bilinir.

Engin Özkoç, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Özkoç 2011 yılından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP'den Sakarya milletvekili seçildi. 2014 yılında, milletvekili olduğu sırada, de facto Abhazya Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığı seçimlerinde, izinsiz biçimde İstanbul'da seçim sandığının kurulmasında rol aldı ve mahkeme kararıyla gelen polise seçim sandığının verilmemesi için direndi. Daha sonra CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Özkoç, 26 Ekim 2017 tarihinde CHP grup başkanvekili seçildi.