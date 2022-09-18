Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi - Son Dakika
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Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi

18.09.2022 14:57

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Pekşen'in ölümüne koronaya karşı geliştirilen aşıların sebep olduğu öne sürülürken, çıkan haberlere cevap Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan geldi. Sorumlu hekimden aldığı bilgileri paylaşan Şenol, "Aşı ile hiç ilişkisi yok. Yemek borusuna kaçan balık kılçığı yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ana boşluk mediastene açılınca perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç..." dedi.

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in 61 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, odağında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların bulunduğu bir tartışma başladı. Bazı haberlerde Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

PROF. DR. ŞENOL İDDİALARA YANIT VERDİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, söz konusu iddiaya tepki göstererek tedaviyi sürdüren sorumlu hekimden aldığı bilgileri paylaştı:

"Öncelikle değerli milletvekili Haluk Pekşen'in acı kaybı için ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor ve üzüntülerimi bildiriyorum. Dün kendisinin ölümüne ilişkin gayet ciddi haber siteleri dahil ölümcül bir yanlış bilgi paylaştı.

"BALIK KILÇIĞI YEMEK BORUSUNU YIRTMIŞ"

Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Haberle ilgili tek doğru cümle kalp zarı iltihabı - perikardit olduğuydu. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kulçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ana boşluk mediastene açılınca perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç..."

Haluk Pekşen korona aşısı nedeniyle mi öldü? İddialara yanıt Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan geldi
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Son Dakika Politika Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi - Son Dakika
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