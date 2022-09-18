Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi

Bu kareyi "Gözler liderimizin üzerinde" diye servis ettiler! Oysa videoda olay çok başka

Şanlıurfa'dan acı haber! Teröristler sınır karakoluna saldırdı, bir asker şehit oldu

Dışarıdan sıradan bir ev gibi görülüyor, içeri görenler gözlerine inanamıyor

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in 61 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, odağında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların bulunduğu bir tartışma başladı. Bazı haberlerde Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

PROF. DR. ŞENOL İDDİALARA YANIT VERDİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, söz konusu iddiaya tepki göstererek tedaviyi sürdüren sorumlu hekimden aldığı bilgileri paylaştı:

"Öncelikle değerli milletvekili Haluk Pekşen'in acı kaybı için ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor ve üzüntülerimi bildiriyorum. Dün kendisinin ölümüne ilişkin gayet ciddi haber siteleri dahil ölümcül bir yanlış bilgi paylaştı.

"BALIK KILÇIĞI YEMEK BORUSUNU YIRTMIŞ"

Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Haberle ilgili tek doğru cümle kalp zarı iltihabı - perikardit olduğuydu. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kulçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ana boşluk mediastene açılınca perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç..."