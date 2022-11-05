Sosyal medyadan paylaştı! Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket - Son Dakika
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Sosyal medyadan paylaştı! Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket

05.11.2022 21:17

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden 4 soruluk bir anket yaptı. Ankette karikatürlerin de kullanıldığı görülürken, kullanıcılar Demirtaş'ın sorularına yoğun ilgi gösterdi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, öğle saatlerinde saat 18.00'de Twitter hesabı üzerinden anket yapacağını duyurdu. Demirtaş, işaret ettiği saat gelince anketini yayınladı.

"GECE SALONDAN TIKIRTILAR DUYDUNUZ"

Yaptığı anketin 4 sorusunda da bir karikatür kullanan Demirtaş, ilk soruda, "Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki hırsızın biri eşyalarınızı çuvala doldurup sırtlamış. Bir yandan da salonun tozunu alıyor. Siz olsanız ne dersiniz?" diye sordu.

Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket
Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket

Demirtaş'ın sorduğu kalan 3 soru şu şekilde:

Selahattin Demirtaş sorduğu 2. soruda, "Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki aynı hırsız. Siz olsanız ne dersiniz?" ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket
Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket

"AYNI HIRSIZ İŞTE"

Demirtaş, 3. soruda "Gece salondan… Aynı hırsız işte. Siz olsanız ne dersiniz?" dedi.

Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket
Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket

"POLİS DE SAVCI DA ONA BAĞLIDIR"

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın sorduğu son soruda, "Yine gecedir, hırsız halen aynıdır. Polis de savcı da ona bağlıdır. Siz olsanız ne dersiniz?" ifadeleri yer aldı.

Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket
Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket
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Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sosyal medyadan paylaştı! Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyadan paylaştı! Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 4 soruluk anket - Son Dakika
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