İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

22.02.2026 20:21  Güncelleme: 20:50
"İmamoğlu Suç Örgütü" davası kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, İmamoğlu'nun kasası olarak anılan iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, katıldığı bir röportajda Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Yıldırım, kamu parasının örgütsel faaliyetler kapsamında aktarıldığını öne sürerek, "Ekrem Bey'e hırsız diyebilirim. Çünkü babasına para götürdüm, amcasına para götürdüm, amcasının oğluna para götürdüm" dedi.

Kamuoyunda "İmamoğlu Suç Örgütü" davası olarak bilinen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, makam şoförü Servet Yıldırım, katıldığı bir YouTube programında Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Yıldırım, kamu kaynaklarının usulsüz şekilde aktarıldığını öne sürerek, söz konusu paraları bazı aile bireylerine kendisinin götürdüğünü iddia etti.

"MAHKEMEDE ANLATACAĞIM" DEDİ

Ferhat Murat'ın YouTube kanalında yayımlanacağı belirtilen röportajda konuşan Yıldırım, 9 Mart'ta başlayacak olan mahkeme süreci öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, mahkemede tüm bildiklerini anlatacağını belirterek, yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu söyledi.

MİLYON DOLARLIK SEVKIYAT İDDİASI

Yıldırım röportajında, milyonlarca dolarlık para transferleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kamu kaynağı olduğunu iddia ettiği paraların İmamoğlu ailesinin bazı fertlerine ulaştırıldığını savunan Yıldırım, bu süreçte görüntü kaydı aldığını ve söz konusu kayıtları savcılığa teslim ettiğini dile getirdi.

"EKREM BEY'E HIRSIZ DİYEBİLİRİM"

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Ne söylediysem doğrudur. Bunlar bunu yapmıştır. Halkımızın sadece bunu bilmesini istiyorum. Ekrem Bey'e hırsız diyebilirim. Çünkü babasına para götürdüm, amcasına para götürdüm, amcasının oğluna para götürdüm. Toplamda 10 milyon dolar da götürdüğüm olmuştur, 5 milyon dolar da. Çantaları açtım, kameramla çektim. Kamu parasının oraya gitmeye başladığını öğrendiğimden itibaren küfür ederek çekiyorum. Bu halkın parası, çoluk çocuğun parası."

Yıldırım, elindeki video ve belgeleri savcılığa sunduğunu, yargı sürecinde bu kayıtların değerlendirileceğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    o zaman gidip ihbarda bulunmadığın için sende suçlusun. 1 0 Yanıtla
