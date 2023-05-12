Evrakları YSK'ya teslim eden Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından resmen çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçerek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu.

RESMİ EVRAKLAR YSK'YA TESLİM EDİLDİ

İnce'nin adaylıktan çekilmesi kamuoyunda bomba etkisi yaratırken, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, bugün İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim etti.

"45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM"

Dün sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yapan Muharrem İnce, şu ifadelerle çekilme kararını duyurmuştu: "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar?

"BAHANELERİ KALMASIN"

Atılan iftiralara, 'Saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok, 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne cumhur ne millet tek yol memleket' dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."