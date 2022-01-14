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Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" - Son Dakika

Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var"

14.01.2022 18:22

Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Düzce'de Erbakan, Düzce'de partisinin "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında, Cumayeri...

Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Düzce'de

Erbakan, Düzce'de partisinin "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı

DÜZCE - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında, Cumayeri İlçe Başkanlığı binası açılış törenine katılmak üzere Düzce'ye geldi. Burada konuşan Erbakan, Türkiye'deki işsizlik konusuna değinerek, "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. İlk olarak Cumayeri ilçesi Merkez Camii'nde cuma namazını kılan Erbakan, ardından partisinin düzenlediği "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı, Cumayeri İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

"İşsizlik almış başını gidiyor"

Burada vatandaşlara seslenen Erbakan, işsizlik konusuna değindi. Erbakan, "Bizler, Yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim zamanında değil; geçim zamanında da, seçimlerden önce de vatandaşın, çiftçinin, esnafın yanındayız. Kendileri ile muhatap oluyoruz. Türkiye'de ki manzarayı 4 madde ile özetlemek mümkündür. Birincisi, işsizlik almış başını gidiyor. 10 milyona yakın işsizimiz var. Dünyadaki 106 ülkenin nüfusundan fazla demektir. Şu yanı başımızda ki Yunanistan'ın nüfusu 9 milyon, bizim sadece işsiz ordumuz Yunanistan nüfusundan fazladır. 1,5 milyon üniversiteli işsiz var. Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönmüş. Bu memleketin insanları doğup, büyüdüğü topraklarda alnının teri ile rızkını elde etmek istiyor ama kendisine fırsat verilmiyor. Neden böyle oluyor? Çünkü iktidar 20 senedir üretime, ihracata ve ithalata yönelik bir adım atmamış da işte bu yüzden. Havaalanı, park, bahçe, peyzaj bunlar gayet güzel elinize de sağlık ama bunların keyfini sürebilmek için insanların helal yoldan geçimini sağlaması lazım. Özel sektör istihdam sağlasın. Bırakın özel sektörün istihdam sağlamayı elindeki mevcut istihdamın sigortasını, maaşını ödeyecek hali kalmamış" dedi.

Fatih Erbakan: 1,5 milyon üniversiteli işsiz var
Fatih Erbakan: 1,5 milyon üniversiteli işsiz var
Fatih Erbakan: 1,5 milyon üniversiteli işsiz var
Fatih Erbakan: 1,5 milyon üniversiteli işsiz var
Fatih Erbakan: 1,5 milyon üniversiteli işsiz var
Fatih Erbakan: 1,5 milyon üniversiteli işsiz var

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Cumayeri, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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