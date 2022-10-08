Fatih Erbakan: "CHP'nin seçim öncesi böyle bir şey yapması çok manidar geldi" - Son Dakika
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Fatih Erbakan: "CHP'nin seçim öncesi böyle bir şey yapması çok manidar geldi"

08.10.2022 16:18

- Fatih Erbakan: "CHP'nin seçim öncesi böyle bir şey yapması çok manidar geldi" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Başörtüsü ile ilgili CHP'nin seçim öncesi böyle bir şey yapması çok manidar geldi.

- Fatih Erbakan: "CHP'nin seçim öncesi böyle bir şey yapması çok manidar geldi"

KARABÜK - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Başörtüsü ile ilgili CHP'nin seçim öncesi böyle bir şey yapması çok manidar geldi. Yıllarca başörtüsüne karşı duruşu belli olan bir parti. Şimdi birdenbire böyle bir şey yapması biraz seçime yönelik bir hareket gibi geldi" dedi.

Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanlığının 2. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Karabük' gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gazetecilerle bir araya geldi.

"İttifak için resmi bir talep almadık"

Her iki ittifaka eşit mesafede olduklarını ve seçimlere tek başlarına gireceklerini söyleyen Fatih Erbakan, "Milletimiz izi her iki ittifaka da uygun görmüyor. Tek başınıza olun diyor. Her iki ittifaka eşit mesafede kendi başımıza olmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz. Şu an çalışmalarımızda ona şekilde sürdürüyoruz. 300 bine yakın resmi üyemiz ve 81 il 900'den fazla ilçe teşkilatımız ile Türkiye'nin her köşesinde gördüğümüz ilgi ile seçimlere kendi başımıza baraj sorunu olmayan güçlü aktör olarak gitmeyi planlıyoruz. Üye sayımızı seçim öncesi 500 bine çıkararak baraj problemimiz olmadığını bir kez daha ispat edeceğiz. Herhangi bir ittifaktan resmi bir davet almadık. Her parti kendi arasında bazı görüşmeler yapabilir bu çok doğal. Siyasi tablo ve Türkiye meseleleri değerlendiriliyor genel başkan ve başkan yardımcıları düzeyinde ama herhangi bir resmi filli ittifak görüşmesi şuana kadar olmadı" dedi.

"Biraz seçime yönelik bir hareket gibi geldi"

CHP'nin başörtüsü çıkışının seçim öncesi çok manidar geldiğini de kaydeden Erbakan, "Yıllarca başörtüsüne karşı duruşu belli olan bir parti. Anayasa Mahkemesine kadar başvurdu başörtü yasağı devam etsin diye. Kamusal alanda ve okullarda başörtüsü olmasın diye mücadele etti. Şimdi birden bire böyle bir şey yapması biraz seçime yönelik bir hareket gibi geldi. Sadece başörtüsü ile de mesele bitmiyor. LGBT savunuculuğu, İstanbul sözleşmesi savunuculuğu, din dersi zorunlu ders olmaktan çıkarılsın iddiası ve ısrarı, bununla beraber bir çok konuda CHP, 5-6 yaşındaki çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek çağ dışılık, Taliban zihniyetidir diyordu. Bu gibi durumlar ortaydayken bunlardan vazgeçecek mi. Bunlardan da vazgeçmesi lazım" diye konuştu.

"Savaşma ihtimalini çok yüksek görmüyorum ancak bir gerilim var"

Son günlerdeki Yunanistan gerginliğinin de sorulduğu Erbakan, "İkisi de NATO üyesi olan ülkelerin birbiri ile savaşma ihtimalini çok yüksek görmüyorum, ancak bir gerilim var. Orada Yunanistan açık bir şekilde yıllardan beri kayalıkları ve adacıkları işgal etti. Bize ait olan topraklar. Şimdi gayri asgari statüdeki adalar silahlandırılıyor. En son Midilli'ye zırhlı araçlar çıkartıldı. Sayın Cumhurbaşkanın dediği gibi Yunanistan'ın arkasında güç belli. Amerika'dan güç alıyor. Orada Amerika, Yunanistan'ın güneyden kuzeye Dedeağaç'a kadar çok sayıda askeri üst kurdu. Dedeağaç'a adeta bir ordu ve zırhlı araçlar konuşlandırdı. Güneyde Kıbrıs Rum kesimine olan silah ambargosunu kaldırdı. Kıbrıs Türk Cumhuriyetine silah ambargosu devam ediyor, Rum kesimine silah ambargosu tek taraflı kalkıyor. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve ABD ortak savaş tatbikatı yapıyor. Yunanistan'ın maşa olarak kullanılması ve Türkiye'nin etrafının sarılarak çembere alınması söz konusu. Bu konuda tedbirli ve uyanık olunması lazım. Ne yapacağız, NATO üyesi Yunanistan'a savaş mı açalım? Hayır, biz diyoruz ki, asıl bunların arkasındaki güç olan ABD'ye bir rest çekelim. ABD'nin incirlik üssünü kapatalım, Malatya Kürecik'teki radar üssünü kapatalım. Böylece bizde ABD'ye bir yaptırım uygulamış olalım. Ege'den Akdeniz'den eline çek, Yunanistan'a arka çıkmayı bırak. Bu tatbikatlara son ver. Bunu diyebilmek için de böyle bir adım atılması lazım. En azından bunu yapmak gerekir" dedi.

Fatih Erbakan, daha sonra kentte esnaf ziyaretlerine devam etti.

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Karabük haber... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karabük'te partisinin il kongresine katıldı Karabük haber... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karabük'te partisinin il kongresine katıldı FATİH ERBAKAN: İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ KAPATALIM FATİH ERBAKAN: İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ KAPATALIM Fatih Erbakan: '(CHP'nin başörtüsü teklifi) Seçime yönelik hareket gibi geldi' Fatih Erbakan: '(CHP'nin başörtüsü teklifi) Seçime yönelik hareket gibi geldi'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Erbakan, Refah Partisi, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 'CHP'nin seçim öncesi böyle bir şey yapması çok manidar geldi' - Son Dakika

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