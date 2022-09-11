Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi! - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi!

11.09.2022 16:29

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın "Seçimlere kendi adayımızla gireceğiz" tavrı artık yavaş yavaş netlik kazanıyor. Erbakan bugün Trabzon'da yaptığı konuşmada hem Millet hem de Cumhur İttifakı'na yönelik sert ifadeler kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da partisinin 2'nci olağan il kongresine katıldı. Kemençe eşliğinde folklor ekibi gösterisiyle karşılanan ve Süleyman Pulat başkanlığında tek listeyle gerçekleştirilen kongrede partililere hitap eden Erbakan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi, çözüm önerilerini anlattı.

"HİÇBİR İTTİFAKIN İÇERİSİNDE DEĞİLİZ"

Hiçbir ittifakın içinde olmadıklarını belirterek, 6'lı Masa'ya ilişkin konuşan Erbakan, "Biz niye 2 ittifakta değiliz? İktidardan da, muhalefet kanadından da bir hayır gelmez. Buna inanıyoruz da onun için. Ne masa başındakiler ile ne kasa başındakilerle kurtuluşa eremeyiz. Kurtuluşa ermek istiyorsak mutlaka ama mutlaka milli görüşe sarılmamız lazım, Yeniden Refah'ı, iktidara getirmemiz lazım. Bu 6 tane benzemez bugüne kadar 30 kere baş başa, 6 kere de masa başında tam 36 kez bir araya geldi. ya 36 kez toplanıp, yemek yiyip, içip dağılıyorsunuz ne konuşuyorsunuz Allah aşkına? Gerçekten de merak ediyorum. Şu ekonomik krizle ilgili bir çözüm önerisi, somut olarak ortaya koyuyor musun? Yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi bir kaynak paketinizi ortaya koyabiliyor musun? Aylardan beri 36 kez bir araya geliyorsunuz bir cumhurbaşkanı adayı ortaya koyabiliyor musun? Hayır, hiçbir tanesi yok. Toplanıyorlar fotoğraf çektiriyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve dağılıyorlar; manzara bu" dedi.

"HDP GİZLİ ORTAKTIR"

HDP'nin 6'lı Masa'da gizli ortak olduğunu söyleyen Erbakan, şöyle konuştu: "Arada bir de birbirleriyle çatışıyorlar. En son HDP'li bir bakan olur mu? HDP'ye bakanlık verecek mi? Çünkü gizli ortak HDP. Gizli ortak HDP olmadan yüzde 50 artı 1'e ulaşmaları zor gözüküyor. 'Evet tabii veririz' dedi CHP kanadı. Buna diğer İYİ Parti kanadından itiraz geldi. O masada bulunan eski AK Parti'de başbakanlar bakanlar var bunlar da 'Cumhurbaşkanı adayı olmaz', diyorlar masanın diğer tarafı. Bunlar bu sefer öbür tarafa kızıyor 'olur mu bizden de cumhurbaşkanı adayı olur' diyor. Bir tanesi Sayın İmamoğlu'nu aday yapalım diyor. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Tam bir muamma, tam bir karmaşa. Dolayısıyla millete mevcut iktidardan gelmediği gibi bunlardan da millete bir hayır gelmeyeceğini bir fayda gelmeyeceğini ifade ediyorum

"MASA BAŞINDAKİLER VE KASA BAŞINDAKİLER OYUNU OYNUYORLAR"

Millet İttifakı'nda yer alan CHP'ye eleştiriler yönelten Erbakan, şunları söyledi: "Masanın diğer tarafı CHP. 28 Şubat'ın ateşli savunucusu; din dersi zorunlu ders olmaktan çıkartılsın, diyen, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı, Ayasofya'nın cami olmasına üzülen, 6 yaşında çocuklara Kuran öğretmek 'Taliban zihniyetidir çağ dışılıktır, ortaçağ zihniyetidir' diye bağıran daha bu hafta içinde bir milletvekili yine aynı şeyleri söyledi. Parti içerisinde özenli LGBT komisyonu kurmuş. 'Biz iktidar olduğumuz zaman LGBT olmak dezavantaj olmaktan çıkacak' diye slogan atıyor. CHP dediğimiz bu. Bu millet 94'te bütün belediyeleri koşa koşa Refah Partisi'ne sizden kurtulmak için verdi. Sadece bu da değil şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iktidarı eleştirdiğiniz konuların aynısını siz de yapıyorsunuz. İktidar 8,6 faizle dolar borçlanıyor, siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 10,5 faizle dolar borçlanıyor, o borcun faizini de belediye hizmetlerine yaptığınız zamlarla İstanbul halkından tahsil ediyorsunuz. İktidardan daha çok faizle borçlanıyorsunuz. Söylediğimiz gibi bir Karagöz- Hacivat oyunu gibi Erbakan hocamızın meşhur 'gulu gulu dansı' yapıldı olduğu gibi bir masa başındakiler ve kasa başındakiler oyunu oynuyorlar ama biz Yeniden Refah Partisi olarak bu oyunu bozacağız, milli görüşü, yeniden refahı iktidara taşıyacağız inşallah"

YORUMLAR
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FATİH ERBAKAN NE MASA BAŞINDAKİLER İLE NE KASA BAŞINDAKİLERLE KURTULUŞA EREMEYİZ FATİH ERBAKAN NE MASA BAŞINDAKİLER İLE NE KASA BAŞINDAKİLERLE KURTULUŞA EREMEYİZ Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı Açıklaması
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi! - Son Dakika

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