Fidan: İsrail\'in Eylemleri Uluslararası Sistemi Tehdit Ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'in eylemleri, ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi topyekün çöküşün eşiğine getirdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Al Jazeera Arapça ve Katar TV'ye mülakat verdi.

"TÜRKİYE KATAR'IN YANINDADIR"

Açıklamasının başında İsrail'in son saldırısından ötürü Katar halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, "Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de Katar'ın yanındadır. Türkiye ile Katar arasında sarsılmaz bir bağ vardır.

Cumhurbaşkanımızla Sayın Şeyh Tamim arasında çok güçlü bir dostluk ve liderlik ilişkisi vardır. Biz Katar'ın bütün zor günlerinde olduğu gibi bugün de yanındayız. İsrail'in yaptığı bu son saldırıyı en güçlü bir şekilde kınadık ve Katarlı kardeşlerimizle görüştük. Ne türden uluslararası ve bölgesel tedbir alınması gerekiyorsa, onların yanında olduğumuzu kendilerine ilettik" dedi.

"ARTIK OLAY İSRAİL'İN BÖLGEDE YAYILMACILIK PEŞİNDE OLMASI SORUNU"

Bakan Fidan, "Bugün de biliyorsunuz bakanlar toplantısı yaptık, yarın liderlerimiz bir araya gelecekler sizin de ifade ettiğiniz gibi. Burada bugün şöyle bir hava gördüm. Artık olay sadece bizim bölgemizle, Filistin-İsrail sorunu ile değil, sadece İsrail'in Filistin'i işgal etme sorunu, Gazze'de bir soykırım devam ettirme sorunu değil, aynı zamanda İsrail'in bölgede bir yayılmacılık peşinde olduğu sorunu. Dolayısıyla hem Arap ülkeleri hem İslam ülkeleri, bu sorunu hem tespit etmede hem de buna karşı durmada uluslararası topluluğu harekete geçirmede gereken konuları görüşecekler" şeklinde konuştu.

"SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bölgede mevcut durumda en büyük sorunun İsrail'in yayılmacılığı olduğunu vurgulayan Fidan, "İsrail yayılmacılığının arkasında yatan iki sebep var. Birincisi İsrail topraklarını genişletip büyük İsrail'i kurmak, ikincisi ise bölgedeki ülkeleri, özellikle de İsrail'e komşu olan ülkeleri zayıf, etkisiz, bölünmüş vaziyette bırakmak.

Bunlardan biri de Suriye. Başka ülkeler de var biliyorsunuz. O ülkelerle de iletişim halindeyiz. Lübnan var, Ürdün var, Mısır var, İsrail'e komşu olan ülkeler. Bunlardan biri de Suriye. Suriye'ye yönelik saldırıları tabii çok yakından takip ediyoruz. Esad döneminden itibaren İsrail'in Suriye'ye yönelik operasyonları vardı. Bugün bunların belirli oranda azalmış olmakla beraber devam ettiğini görüyoruz. Ama güneydeki olayları çok tehlikeli buluyoruz. Özellikle toplumsal fay hatları üzerinden Suriye'de bir bölünme alanı oluşturmanın ne Suriye'ye ne de bölgeye bir faydası olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ ABD'NİN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ ULUSLARARASI SİSTEMİ ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNE GETİRDİ"

Katar'a yönelik saldırının ABD'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerine etkisine değinen Fidan, "Biliyorsunuz Körfez'deki bütün ülkelerin ABD ile ilişkileri iyi, Türkiye'nin de ilişkileri iyi. Cumhurbaşkanımızın Sayın Trump ile özel bir ilişkisi de var. Fakat ABD politik sisteminde biliyorsunuz, İsrail ile ilişkiye girince bir istisna alanı var. Bu istisna alanı, maalesef diğer bütün ilişkilerin birden üstüne çıkıyor.

Bu tabii ABD'ye bölgede puan kaybettiren, pozisyon kaybettiren bir durum. ABD'nin bölgedeki dostlarını oldukça gücendiren, ABD'yi de zor duruma düşüren bir durum. Ama bununla birlikte Cumhurbaşkanımız, bizler, ABD'lilerle her seviyede bu konuyu görüşerek İsrail'in bölgede ortaya koyduğu insanlık suçlarının, sivil kayıplarının, yayılmacılığın esasında sadece bölgeyi değil, küresel güvenliği de çok etkilediğini, Amerika'nın öncülük ettiği uluslararası sistemi topyekün çöküşün eşiğine getirdiğini her fırsatta söylüyoruz. Ama burada da Amerikan siyasal sisteminin tabii harekete geçmede kendi içinde açmazları var, onu da kabul etmek gerekiyor" dedi.