Fidan: İsrail'in Kısıtlamaları Krizi Engelliyor - Son Dakika
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Politika

Fidan: İsrail'in Kısıtlamaları Krizi Engelliyor

Fidan: İsrail\'in Kısıtlamaları Krizi Engelliyor

Dışişleri Bakanı Fidan, MIKTA toplantısında İsrail'in insani yardımlara kısıtlamalarını eleştirdi.

20.02.2025 18:34
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MIKTA 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " İsrail'in insani yardımların erişimine yönelik devam eden kısıtlamaları, krizin bütünüyle hafifletilmesine yönelik çabaları engellemekte. Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi yolunda ilerleme kaydedilmesini ve nihayetinde iki devletli bir çözüme doğru somut adımlar atılmasını umuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Güney Afrika'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ilk olarak MIKTA 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Fidan, Gazze ve Lübnan'daki durum, Suriye'deki son gelişmeler, Ukrayna'da devam eden savaş ve dünya genelinde tırmanan insani krizlerin çok taraflı iş birliğinin artırılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiğini kaydetti. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Bakan Fidan, "Savaşın sona erdirilmesi için diplomasiye duyulan ihtiyacı vurgulamaya devam ediyoruz. Savaşın her iki tarafının da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerekiyor. Türkiye olarak taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için müzakerelere tam destek vermeye hazırız" dedi.

Gazze'de yaşananlara değinen Fidan, "Gazze'deki ateşkesin geçici bir rahatlamaya ve insani yardımların ulaştırılmasına imkan sağladığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bununla birlikte İsrail'in insani yardımların erişimine yönelik devam eden kısıtlamaları, krizin bütünüyle hafifletilmesine yönelik çabaları engellemekte. Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi yolunda ilerleme kaydedilmesini ve nihayetinde iki devletli bir çözüme doğru somut adımlar atılmasını umuyoruz. Hep birlikte Suriye, Gazze ve ötesindeki insani ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahibiz. MIKTA kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortaklığımız çerçevesinde diğer MIKTA üyeleriyle ikili ilişkilerimizin derinleştirilmesi konusundaki kararlılığımız bakidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya arasında 25 Eylül 2013 tarihinde kurulan MIKTA'nın dönem başkanlığını 2017 ve 2022 yıllarında üstlenmişti. 2025 dönem başkanlığını ise Meksika, Güney Kore'den devralacak. - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA

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