Fidan ve Rubio'dan Diplomatik Temaslar Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede devlet başkanı seviyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretler için yürütülen çalışmalar ele alındı. Rusya- Ukrayna savaşının çözümünde diyaloğun önceliklendirilmesi ve savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi konusunda görüş beyan edildi. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ve ABD'nin son dönemde yürüttüğü diplomatik temasların önemine değinilirken, tarafların doğrudan görüşmeler yapmasını sağlamak için çaba sarf etmeye devam edileceği belirtildi. Filistin'deki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için adım atılmasının elzem olduğunu, bu konuda ortak çaba harcanması gerektiğini vurguladı. Görüşmede İran'ın nükleer programı hakkında ABD ile İran arasında yürütülen müzakere süreci ele alınırken, ayrıca Suriye'deki son durum görüşüldü. Güney Asya'da gerilim azaltılmasının ve istikrarın sağlanmasının önemine değinilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret değerlendirildi. - ANKARA