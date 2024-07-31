Filistin Devlet Başkanı İsmail Haniye'nin Ölümü Nedeniyle Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
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Politika

Filistin Devlet Başkanı İsmail Haniye'nin Ölümü Nedeniyle Ulusal Yas İlan Edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü üzerine ulusal yas ilan etti. Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isim olup, müzakerelerde liderlik ediyordu.

31.07.2024 13:21
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 66 yaşındaki Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü nedeniyle bugün ulusal yas ilan etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan etti. Abbas, Batı Şeria'daki resmi kurumlarda bugün Filistin bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Müzakerelerin kilit ismiydi

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu. ABD'li yetkililer, geçtiğimiz hafta sonu Roma'da yapılan toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmamasına rağmen ateşkes müzakerelerinin yakında başarıya ulaşabileceğini ileri sürmüştü. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı İsmail Haniye'nin Ölümü Nedeniyle Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı İsmail Haniye'nin Ölümü Nedeniyle Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
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