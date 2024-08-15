Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek üzere olağanüstü toplantı başladı - Son Dakika
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Politika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek üzere olağanüstü toplantı başladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek üzere olağanüstü toplantı başladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği olağanüstü toplantı başladı.

15.08.2024 15:46
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği olağanüstü toplantı başladı.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü toplantıyı locadan izliyor.

Genel Kurul'da AK Parti Grup sıralarında İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı.

Başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar bırakıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıyı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğlulları Oruç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı ülkelerin büyükelçileri, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da izliyor.

Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek üzere olağanüstü toplantı başladı - Son Dakika

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