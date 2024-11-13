Fosil Yakıt Tüketimi ve İklim Krizi

Politika

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye'nin, fosil yakıtların çok yoğun bir şekilde tüketildiği ve iklim krizinin yüksek olduğu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da fosil yakıtların tüketiminin yasaklandığını, ancak Türkiye'de halen kullanımın devam ettiğini söyledi.

Siyanürün de Avrupa'da yasaklandığına işaret eden Akın, Türkiye'de ise böyle bir kuralın işletilmediğini savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), fosil yakıt tüketimine bağlı olarak santrallerin kapatılması kararına uyulmadığını belirten Akın, "Türkiye, aynı zamanda karbon salınımının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında. Dünyada şu anda 18'inci sıradayız. Avrupa'da bu mesele daha farklı değerlendiriliyor." dedi.

İbrahim Akın, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının derinlemesine araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu mesele öyle kolayca 5 çocuğun katledilmesi ile sınırlı bir durum değil." ifadesini kullandı.