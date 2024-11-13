Fosil Yakıt Tüketimi ve İklim Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fosil Yakıt Tüketimi ve İklim Krizi

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye'de fosil yakıt tüketiminin yasaklanmadığını belirtti.

13.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye'nin, fosil yakıtların çok yoğun bir şekilde tüketildiği ve iklim krizinin yüksek olduğu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da fosil yakıtların tüketiminin yasaklandığını, ancak Türkiye'de halen kullanımın devam ettiğini söyledi.

Siyanürün de Avrupa'da yasaklandığına işaret eden Akın, Türkiye'de ise böyle bir kuralın işletilmediğini savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), fosil yakıt tüketimine bağlı olarak santrallerin kapatılması kararına uyulmadığını belirten Akın, "Türkiye, aynı zamanda karbon salınımının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında. Dünyada şu anda 18'inci sıradayız. Avrupa'da bu mesele daha farklı değerlendiriliyor." dedi.

İbrahim Akın, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının derinlemesine araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu mesele öyle kolayca 5 çocuğun katledilmesi ile sınırlı bir durum değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Milletvekili, İbrahim Akın, DEM Parti, Politika, Türkiye, Enerji, Sağlık, Çevre, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Fosil Yakıt Tüketimi ve İklim Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Fosil Yakıt Tüketimi ve İklim Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.