Fransa'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Fransa'dan İsrail'e Gazze Uyarısı

Fransa\'dan İsrail\'e Gazze Uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in sınırlı yardımlarını yetersiz buldu, acil yardım çağrısı yaptı.

20.05.2025 13:32
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, " İsrail'in Gazze'ye insani yardımın erişimine sınırlı şekilde izin vermesi yetersiz" dedi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırırken dün Gazze'ye sınırlı sayıda gıda girmesine izin vermesiyle Birleşmiş Milletler'e ait 5 insani yardım malzemesi taşıyan kamyon, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da İsrail'in saldırılarını arttırmasını kınayarak, "İsrail'in Gazze'ye insani yardımın erişimine sınırlı şekilde izin vermesi yetersiz" dedi. Diğer ülkelere seslenen Fransız Bakan Barrot, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarının durması gerektiğini ve bunun bir sonucu olacağını sözlerine ekledi. "Bu durum sürdürülemez. İsrail hükümetinin kör şiddeti, insani yardımın engellenmesi Gazze'yi bir mezarlığa değil, bir ölüm yerine dönüştürdü" diyen Barrot, "Bu tamamen yetersiz. Bunların hepsi son bulmadı. Gazzelilerin çektiği acıları görmezden gelemeyiz. Bu yardım acil, derhal, kitlesel ve herhangi bir engelleme olmaksızın yapılmalı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve aralıksız sürdürdüğü Gazze saldırılarında 53 bin 475 kişi hayatını kaybederken, 121 bin 398 Filistinli de yaralandı.

22 ülkeden İsrail'e Gazze'ye yardımların yeniden başlamasına derhal izin verme çağrısı

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülkenin dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'e Gazze'ye yardımların bütünüyle yeniden başlamasına derhal izin verme çağrısı yapmıştı. Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı 22 ülke ve AB, yaptıkları ortak açıklamada, "Yardımların sınırlı ölçüde yeniden başladığına dair bazı işaretler bulunduğunu kabul ediyoruz fakat İsrail, iki aydan fazla bir süre boyunca Gazze'ye insani yardım girişini engellemiştir. Gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri tükendi. Halk, açlıkla karşı karşıya. Gazze halkı, şiddetle ihtiyaç duyduğu yardımları almalı" ifadelerini kullanmıştı.

Ortak açıklamada İsrail'in Gazze'ye yardım dağıtım sistemini değiştirme planları şiddetle reddedilerek, "İsrail güvenlik kabinesinin, Gazze'ye yardım ulaştırılması için yeni bir modeli onayladığı bildiriliyor. Ancak BM ve insani yardım ortaklarımız, bu modeli desteklemiyor. Bu kuruluşlar, insani ilkelerin tam anlamıyla gözetilmediği hiçbir düzenlemenin parçası olmayacaklarını açık bir şekilde ifade ettiler. İnsani ilkeler, dünyanın her yerindeki çatışmalarda önemlidir ve her savaş bölgesinde tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır" denilmişti.

İsrail'in önerdiği yardım dağıtım modelinin BM ve güvenilir ortaklarının rolünü zayıflattığı ve insani yardımı siyasi ve askeri hedeflerle ilişkilendirdiği belirtilen açıklamada, "İnsani yardım hiçbir zaman siyasallaştırılmamalı, Filistin toprakları küçültülmemeli ve herhangi bir demografik değişime maruz bırakılmamalıdır" denilmişti.

Açıklamada, "İnsani yardım bağışçıları olarak İsrail hükümetine iki net mesajımız var: Gazze'ye yardımların tamamen yeniden başlamasına derhal izin verin ve BM ile insani yardım kuruluşlarının hayat kurtarmak, acıları hafifletmek ve insan onurunu korumak için bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışmalarına imkan sağlayın" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamaya Avustralya, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas, AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ve AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica da imza attı. Ortak açıklama, Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye yalnızca dokuz yardım kamyonunun girişine izin verildiğini bildirmesi ve bu durumu "Bu, bölgedeki insani kriz karşısında denizde bir damla" şeklinde nitelendirmesinin ardından yapıldı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika

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