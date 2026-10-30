Fuat Oktay, forumda Türk dünyasını Avrasya\'nın atan kalbi olarak niteledi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Türk dünyası, Avrasya'nın atan kalbidir. Bu kalp ne kadar güçlü atarsa çevremizde barışın ve refahın zemini de o kadar güçlenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca otelde düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu" kapsamında "Bölgesel İstikrar ve Güç Birliği İçin Parlamenter Diplomasi: TÜRKPA Perspektifi" başlıklı panel yapıldı.

Panelin açılışında konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türk dünyasının kendi geleceğinin sözünü kendisi söylemesi gerektiğini, başkalarının etkisinden olabildiğince kurtulmak zorunda olduğunu belirtti.

"Türk dünyası, Avrasya'nın atan kalbidir." diyen Oktay, şöyle konuştu:

"Bu kalp ne kadar güçlü atarsa çevremizde barışın ve refahın zemini de o kadar güçlenecektir. Esas itibarıyla bizim birlikteliğimizden, birliğimizden bölgemizin tamamı hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Onun için çağrımız açıktır: Türk Birliği için daha güçlü dayanışma, ortak geleceğimiz için daha kararlı adımlar ve somut eylemler."

"Türk ülküsünün ufkunda Kızıl Elma vardır"

Türk Yüzyılı'nı omuz omuza inşa ettiklerini belirten Oktay, "Türk ülküsünün ufkunda Kızıl Elma vardır. Bugünün Kızıl Elması'nı bağımsızlığı sağlam, egemenliği sağlam, refahı yüksek, bilimde ve teknolojide öncü, dünyada sözü geçen, birlikte hareket eden, entegre olmaya doğru emin adımlarla yürüyen bir Türk dünyası olarak görüyorum." diye konuştu.

TÜRKPA'yı ortak aile meclisi olarak gördüğünü ifade eden Oktay, "Modern kanun çalışmalarında, birbirimizin yasama tecrübesinden daha fazla yararlanmanın da mekanizmalarını oluşturuyoruz, oluşturmaya da devam edeceğiz." dedi.

Fuat Oktay, Orta Koridor'u güçlendiren her adımın ülkeleri birbirine yaklaştıracağını ve ortak refaha ilaveten bölgesel ve küresel refaha katkı sağlayacağının altını çizerek, bölgesel istikrarı hedef alan dış kaynaklı manipülasyonlarda ve yapay gerilimlerde parlamentolar arası doğrudan iletişimin kesintisiz sürdürülmesinin, yanlış algıların süratle giderilmesinde ve art niyetli operasyonların boşa çıkarılmasında hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Türk birliğini gelecek nesillerin hayatında somut bir kazanıma dönüştüreceğiz"

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen "Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları İkinci Toplantısı"ndan bu yana küresel çatışmalar ve istikrarsızlıkların tırmanarak devam ettiğine dikkati çeken Oktay, "Türk devletleri olarak gerek hükümetler düzeyinde gerekse parlamenter diplomasi kulvarında sergilediğimiz ortak duruş ve benimsediğimiz kararlı politikalar, bu coğrafyalarda istikrarın tesisi ve çatışmaların önlenmesi adına hayati bir rol oynamaktadır." dedi.

Türk dünyasının, Macaristan'dan Balkanlar'a, Doğu Akdeniz'den Hürmüz ve Aden körfezlerine uzanan geniş jeopolitik alanları kapsadığını belirten Oktay, bu bölgelerin Türk dünyasının tarihi, kültürel, ekonomik ve lojistik bağlantısallığının ayrılmaz birer parçası olduğunu vurguladı.

Bu bölgelerde yaşanan her krizin, tüm Türk coğrafyasını doğrudan ve derinden etkilediğine dikkati çeken Oktay, "Bu geniş havzada barış, istikrar ve refahın temini için 'bölgesel sahiplenme' ilkesi çerçevesinde ortak politikalar üretip hayata geçirmemiz, Türk dünyasının stratejik çıkarlarını korumak adına kritik bir öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğu Akdeniz, Türk'ün ve Türk dünyasının Akdeniz üzerinden açık denizlere erişim koridorudur"

Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasıyla bağlarını güçlendirmeyi, parlamenter temaslarını geliştirmeyi ve halkının maruz kaldığı haksız izolasyonun aşılması için dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Unutmamalıyız ki Doğu Akdeniz, Türk'ün ve Türk dünyasının Akdeniz üzerinden açık denizlere erişim koridorudur." dedi.

"Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapacak irade de bizim, hepimizindir." diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Kızıl Elma ülküsünü çalışarak, üreterek ve birbirimize sahip çıkarak yaşatacağız. Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA çatısı altında ortak irademizi güçlendireceğiz, güçlendirerek de Türk asrını nesillerimizin hayatında somut kazanımlara dönüştüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Türk dünyasının asrı olması yönünde üzerimize düşeni yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz."

"Türk dünyasının geleceğini güçlü kurumlarla ve kalıcı işbirlikleriyle de şekillendirmeliyiz"

Panelin moderatörlüğünü yapan eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk, Türk dünyasının ortak tarihinden, dilinden, kültüründen ve köklü medeniyet birikiminden aldığı güçle birlik ve dayanışmasını her geçen gün daha ileri noktaya taşıdığını belirterek, İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" ülküsüyle bugün Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA gibi kurumsal yapılarla somut bir karşılık bulduğunu söyledi.

Parlamenter diplomasinin önemine işaret eden Selçuk, "Bu çerçevede parlamentolarımız, yalnızca millet iradesinin temsil edildiği kurumlar değil aynı zamanda ortak tarihi ve kültürel bağlarımızı somut işbirliklerine dönüştüren, halklarımız arasında güven ve dayanışmayı pekiştiren önemli diplomasi aktörleridir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Üyesi Filiz Kılıç da dünyada yapay zekadan dijital arşivlere kadar pek çok alanda büyük bir değişim yaşandığını belirterek, Türk lehçelerinin bu dönüşümün dışında kalmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"Türk dünyasının geleceğini yalnızca kültürel yakınlıkla değil güçlü kurumlarla ve kalıcı işbirlikleriyle de şekillendirmeliyiz." diyen Kılıç, bu noktada parlamenter diplomasiye önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Kılıç, "Temennim odur ki Türk dünyasında kurulan her yeni köprü, kardeşliğimizi güçlendirsin. Parlamentolarımızda başlayan her anlamlı diyalog, yeni işbirliklerine kapı açsın. Bilimde, teknolojide ve kültürde attığımız her adım, ortak geleceğimize büyük katkılar sağlasın." diye konuştu.

"Meseleleri kendi aramızda çözebilecek bir potansiyele sahibiz"

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Üyesi Osman Mesten, TÜRKPA'nın sadece temenniler dile getiren değil somut hukuki çıktılar üreten örnek bir uluslararası örgüte dönüştüğünü belirterek, "2023-2028, 5 yıllık yol haritamız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda en büyük gurur kaynaklarımızdan birisi model kanun uygulamalarıdır." dedi.

Türk dünyası devletlerinin arasında hiçbir şekilde halledilemeyecek kadar büyük herhangi bir problemin olmadığına işaret eden Mesten, "Tam tersine işbirliğimizi güçlendirecek imkanlarımızı gerek coğrafi gerek insani gerek tabii kaynaklar gerek de insan kaynakları itibarıyla ve aynı zamanda da dil birliğimiz itibarıyla bütün bu avantajları birleştirerek konumumuzu çok daha ileriye götürebilecek, meseleleri kendi aramızda çözebilecek bir potansiyele sahibiz." diye konuştu.

"Ortak irademiz, dünyaya neler yapabileceğimizi göstermektir"

Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş (Parlamento) Milletvekili ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Kadın Parlamenterler Grubu Üyesi Medina Kairylbekova, panelde yaptığı konuşmada, forumun Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasına ilişkin meseleleri müzakere etmek adına önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Tarih, dil ve manevi değerlerin korunmasının yanı sıra bunların çağdaş mecralarda tanıtılmasının da büyük önem arz ettiğini söyleyen Kairylbekova, parlamentoların, eğitim kurumlarının, kültürel teşkilatların, kitle iletişim araçlarının işbirliğiyle güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kairylbekova, Türk devletleri arasında ortak tarihi mirası yaymaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi, sosyal ve kültürel diplomasi alanında ortak programların yapılması, tarihi materyallerin dijitalleştirilmesi ve ortak medya projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük de ortak parlamenter eylem ve izleme mekanizmasının kurulması, Türk dünyasında dijital gelecek ve gençlik girişimi alanında ortak hedeflerin oluşturulması, afet yönetimi, enerji güvenliği, ticaret, ulaştırma ve ekonomik dayanıklılık alanında parlamenter koordinasyonun güçlendirilmesi önerilerinde bulundu.

Kriz dönemlerinde deneyim paylaşımını kolaylaştıracak afet yönetimi kriz masası oluşturulmasının önemini vurgulayan Küçük, halklar arasındaki bağların güçlü dayanışma zemini oluşturduğunu, geleceği de bugün ortaya konulacak ortak iradenin belirleyeceğini belirtti.

Küçük, "Türk dünyasının işbirliğini güçlendirmek, aynı zamanda bölgemizde barışa, güvene ve istikrara katkı sunmak anlamına gelmektedir. Bu sorumluluğun önemli bir parçasıyız. Farklı görüşler arasında diyalog kurabilmek, sorunlara çözüm aramak, halkların ortak yararını gözetmek, hepimizin ortak gayesidir. Ortak irademiz ise dünyaya neler yapabileceğimizi göstermektir." diye konuştu.