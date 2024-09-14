G7'den İran ve Rusya'ya Sert Kınama

Politika

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan ortak açıklamada, " İran'ın balistik füze ihracatını ve Rusya'nın İran'dan balistik füze tedarik etmesini mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi.

İran-Rusya iş birliğine ilişkin G7 ülkelerinden ortak açıklama geldi. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan ortak açıklamada, "İran'ın balistik füze ihracatını ve Rusya'nın İran'dan balistik füze tedarik etmesini mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi.

Durdurulması için defalarca yapılan uluslararası çağrılara rağmen İran'ın Rusya'ya silah transfer etmeye devam ettiğine dair kanıtların olduğu belirtilen açıklamada, "Kanıtlar, İran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına verdiği askeri desteğin daha da arttığını göstermektedir. Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmek ve kritik altyapılarını vurmak için insansız hava araçları (İHA) gibi İran silahlarını kullanmıştır. Rusya'nın saldırganlığı, Birleşmiş Milletler (BM) şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"İran, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı ve haksız savaşa verdiği her türlü desteği derhal durdurmalı"

İran'a Rusya'ya verdiği desteği durdurması yönünde çağrıların yer aldığı açıklamada, "İran, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı ve haksız savaşa verdiği her türlü desteği derhal durdurmalı ve Ukrayna halkının yanı sıra daha geniş anlamda Avrupa ve uluslararası güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan balistik füze, İHA ve ilgili teknoloji transferlerine son vermelidir" denildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü ve küresel güvenliğe daha fazla zarar veren yasadışı savaşa verdiği kabul edilemez destekten dolayı İran'dan hesap sorma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Konuyla ilgili olarak daha önce yaptığımız açıklamalar doğrultusunda yeni ve önemli tedbirlerle karşılık vermeye başladık" ifadeleri yer aldı. - WASHINGTON