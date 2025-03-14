G7 Dışişleri Bakanları'ndan Ukrayna'ya Destek

Kanada'da bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 2 gün süren toplantıların ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek veren ve Rusya'yı ateşkesi kabul etmeye çağıran bir ortak bildiri yayımladı.

Kanada'da bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları 2 gün süren toplantıların ardından ortak bildiri yayımladı. Kanada'nın Quebec kenti yakınlarındaki La Malbaie kasabasında bir araya gelen ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisinin katıldığı zirvenin ortak bildirisinde, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek bir kez daha teyit edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesi sağlama girişimlerine destek verilen bildiride ayrıca, Ukrayna'nın ardından Rusya'ya da ateşkesi kabul etme çağrısında bulunuldu. Bildiri metninde, "Rusya'yı eşit şartlarda bir ateşkesi kabul ederek buna tam olarak uymaya davet ettik. Böyle bir ateşkesin kabul edilmemesi durumunda, ek yaptırımlar, petrol fiyatlarına tavan uygulanması, Ukrayna'ya ilave destek sağlanması ve diğer yollar da dahil olmak üzere Rusya'nın üzerinde daha fazla finansal baskı oluşturulmasını görüştük. Bu, dondurulmuş Rus devlet varlıklarından elde edilen olağanüstü gelirlerin kullanımını da içermektedir" denildi.

Bildiride ayrıca, ulaşılacak bir ateşkese mutlaka saygı gösterilmesi ve Ukrayna'nın hızlı bir şekilde toparlanması ve yeniden inşası için yardımların koordinasyonuna devam edileceği ifade edildi.

Bildiride Rusya'ya askeri destek sağlayan Kuzey Kore ve İran ile silah ve teknoloji tedarik eden Çin kınandı.

Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı

Orta Doğu'daki bölgesel barış ve istikrara ilişkin maddelere de yer verilen bildiride Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin derhal serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaşması ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yapıldı. G7 ülkelerinin, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik Arap ülkelerinin planını desteklemeye hazır olduğu ifade edildi.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, bildiride Filistin'de iki devletli çözüme ilişkin ifadeler, ABD'nin itirazları sonucunda kaldırıldı.

Suriye'de sivillerin korunmasına vurgu

Suriye'nin sahil kesimlerinde yaşanan olaylara da değinilen bildiride, sivillerin korunması ve saldırıların faillerinin cezalandırılması talebine yer verildi.

"İran'ın hiçbir şartta nükleer silah edinmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladık"

İran'ın başlıca bölgesel istikrarsızlık kaynağı olarak tanımlandığı bildiride, "İran'ın hiçbir şartta nükleer silah geliştirmesine veya edinmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladık. İran'ın rotasını değiştirmesi, gerilimi düşürmesi ve diplomasiyi seçmesi gerektiğinin altını çizdik" denildi.

Çin endişesi

Bildiride Çin'in askeri yığınakları ve nükleer cephanesini hızlı bir şekilde artırması konusunda endişe bildirilirken, Myanmar'daki askeri rejimin sivil halk üzerindeki baskı ve şiddet uygulamaları da kınandı. - OTTAWA