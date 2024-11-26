G7, Lübnan'da Ateşkese Destek Verdi

Politika

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, İtalya'da gerçekleştirilen iki günlük toplantı sonunda Lübnan'da ateşkese desteklerini açıklarken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emrinin uygulanması konusunda uzlaşamadı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, İtalya'nın başkenti Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Anagni ve Fiuggi kasabasında gerçekleştirdikleri iki günlük toplantı sonunda ortak bildiri yayınladı. Bildiride, Lübnan'da ateşkes çabalarına destek verilirken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant aleyhindeki tutuklama emrinin uygulanması konusuna değinilmedi. UCM'nin kararı, G7 ülkelerinin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması konusunda ortak bir tavır benimsemeleri gerektiğini savunan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine taşınmıştı.

G7 dışişleri bakanları tarafından toplantı sonunda kabul edilen bildiride, İsrail'in kendini savunma hakkını kullanırken "her türlü durumda, uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiği" ifade edildi. Bildiride, ayrıca ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan grubun üyelerinin tamamının "uluslararası insancıl hukuka bağlılıklarını yineledikleri ve ilgili yükümlülüklere uyacakları" belirtildi.

Lübnan'da ateşkese destek

Bildiride, "İsrail ve Hizbullah arasında acil ateşkes sağlanması için devam eden müzakereleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını destekliyoruz. Diplomatik bir çözümün sonuçlandırılmasının zamanı gelmiştir ve bu doğrultuda gösterilen çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Lübnan'da UNIFIL güçlerinin oynadığı role de vurgu yapılan bildiride, UNIFIL personeline yönelik son saldırılardan derin endişe duyulduğu kaydedildi.

İsrail'e uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı

Gazze'deki can kayıplarının trajik olduğu ve artmaya devam ettiği vurgulanan bildiride, "Gazze'deki durum, özellikle de kuzeyde nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen eşi benzeri görülmemiş seviyede bir gıda güvenliği krizine neden olmuştur. Tüm geçiş noktalarından insani yardıma erişimin sağlanması bir önceliktir" denildi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) görevini etkin bir şekilde yerine getirmesinin desteklendiği ifade edilen bildiride, "BM Ajansı'nın oynadığı hayati rolün altını çiziyoruz. İsrail hükümetine, uluslararası yükümlülüklerine uyma, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki sivil nüfusa her türlü insani yardımın hızlı, tam, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlama ve acil ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyoruz" denildi.

G7 dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteğin yinelendiği bildiride, ayrıca Rusya'nın Kuzey Koreli birlikleri Ukrayna'da savaş alanına sürmesini ve nükleer tehditlere başvurması kınandı.

"Lübnan'da ateşkes görüşmeleri son aşamalarda"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise G7 toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Lübnan'daki ateşkes görüşmelerinin son aşamalarda olduğunu ve Lübnan'da ateşkesin Gazze'deki savaşın sona ermesine de yardımcı olabileceğini söyledi.

Yoğun diplomatik çabalar sonunda sonuca ulaşmaya "çok yakın" olunduğunu vurgulayan Blinken, "Bu, Lübnan ve İsrail'de insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını kurtarmada büyük bir fark oluşturacak. Bu, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine imkan sağlayacak şartların oluşturulmasında önemli bir fark meydana getirecek" dedi.

Blinken, "Aynı zamanda, bölgede gerilimlerin azaltılmasının özellikle Gazze'deki çatışmayı sona erdirmemize de yardımcı olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Blinken, G7 dışişleri bakanlarının toplantıda Gazze'deki savaşı sona erdirme hedefini de tartıştıklarını söyledi. - ROMA