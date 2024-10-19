Gabar'dan Günde 49 Bin Varil Petrol Üretimi

Politika

1)BAKAN KACIR: GABAR'DA GÜNDE 49 BİN VARİL PETROL ÜRETİYORUZ, 100 BİNE ÇIKACAĞIZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Şimdi terörü temizledik, Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz, 100 bin varile çıkacağız inşallah" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da AK Parti'nin Saray ve Süleymanpaşa ilçeleri kongresine katıldı. Süleymanpaşa ilçe kongresinde, Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkarılan petrole değinen Kaçır, "Hep merak ederdik dimi, yanı başımızda komşularımız neredeyse petrolden, doğal gazdan istifade ediyor. Kendi topraklarından, kıyılarından petrol doğal gaz çıkarıyorlar. Nasıl oluyor da bizim topraklarımızdan petrol çıkmıyor deyip dururduk. Şimdi terörü temizledik, Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz, 100 bin varile çıkacağız inşallah. Karadeniz'de kendi gazımızı kendi imkanlarımızla keşfettik, inşallah hane halkının gaz ihtiyacını kendi doğal gazımızdan Karadeniz'de ki doğal gaz keşiflerinden karşılıyor olacağız. İnşallah tüm alanlarda bu başarıların kat ve kat yükselmesi için hep birlikte gayret göstereceğiz" dedi.

'BU TOPRAKLARIN TÜM SEMALARINI ÇELİK KUBBE İLE DONATACAĞIZ'

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin sürdüğünü belirten Kacır, "Milli teknoloji hamlesiyle Türkiye, savunma sanayiinde hangi ürün ve sistemlere ihtiyaç duyuyorsa bunları kendi evlatlarının alın terinde, akıl teriyle geliştirebilen, Silahlı Kuvvetlerine sunabilen bir ülke oldu. 22 yıl önce piyade tüfeğini bile tasarlayamayan, üretemeyen bir ülkeydi Türkiye ama şimdi Bayraktar ile Anka ile Akıncı ile Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kızıl Elma ile Kaan ile gökyüzüne imzasını atan bir ülkeyiz. Atmaca ile Tayfun'la geliştirdiğimiz füze sistemleriyle dostlarımıza güven ve itimat, telkin eden hasımlarımızın hayret ve endişe ile takip ettiği bir ülkeyiz artık. Kara araçlarından deniz sistemlerine, uydu platformlarına, tüm kritik ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştiren, üreten bir ülkeyiz artık. Yüksek çözünürlüklü milli uydumuz İMECE ile hiçbir kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü alabilen bir ülkeyiz. Türksat 6-A ile milli haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz artık. İnşallah daha büyük işler yapacağız, bu toprakların tüm semalarını çelik kubbe ile donatacağız. Hiç kimsenin Türk milletinin kılına zarar vermeye cesaret edemeyeceği günler Allah'ın izniyle yakındır" diye konuştu.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİ 6 MİLYAR DOLARI AŞAN İHRACATI İLE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR'

Bakan Kacır, ileri teknoloji devrimi inşa ettiklerini ifade ederek, "Savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz başarılar ile sadece 40 yıla yakındır süren terörle mücadelede netice almakla terörü topraklarımızdan kazıyıp atmakla, sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını, bu teröristlerin arkasında güvendikleri ağababalarını, kim olursa olsun yırtıp atmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda bugün Türk savunma sanayi 6 milyar doları aşan ihracatı ile göğsümüzü kabartıyor. Bugün 50'den fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları muhafaza ediyor. Denizlerde mavi vatanımızda TCG Anadolu özgürce yol almaya devam ediyor. İnşallah bu yolculuğu hep birlikte sürdüreceğiz. Sadece savunma sanayiinde değil, sanayiinin, teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız" dedi.

'TEKNOFEST'E 770 BİN PROJE TAKIMINDAN 1 MİLYON 650 BİN GENÇ KATILDI'

6 yıldır dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivalini Türk gençliği ile birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Kacır, "6 yıl önce TEKNOFEST yarışmalarına 4 bin proje takımından 20 bin gencimiz katılmıştı. Bu yıl TEKNOFEST proje yarışmalarına 770 bin proje takımından 1 milyon 650 bin gencimiz katıldı. Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Almanya'ya, Japonya'dan Fransa'ya, dünyada eşi benzeri olmayan bir işi Türk gençliği ile sayın Cumhurbaşkanımızın tanımlamasıyla TEKNOFEST kuşağıyla birlikte yapıyoruz. ve inşallah hep birlikte göreceğiz ki, bu genç kardeşlerimizin arasından nice Aziz Sancar'lar, nice Selçuk Bayraktar'lar yetişecek. İnşallah onların öncülüğünde, onların ellerinde milli teknoloji hamlesi tam bağımsız Türkiye'yi inşa sürecimizde yükselmeye devam edecek" diye konuştu.

Bakan Kacır, Saray ilçesinde gerçekleşen kongreye bu akşamki düğün öncesi gelin ve damatlıkla gelen Melike- Mert Alpak çifti ile yakından ilgilenip, fotoğraf çektirdi. Süleymanpaşa'da ise AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Nusret Mandacı, Kacır'a Karacakılavuz dokuma halısı hediye etti.