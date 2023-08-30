Gazetecilerden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Yeşil Pasaport' Talebi - Son Dakika

Gazetecilerden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Yeşil Pasaport' Talebi

Son Güncelleme: 30.08.2023 11:21

Gazetecilerin yurt dışı programlarında yaşadıkları vize problemlerini ortadan kaldıracak 'Yeşil Pasaport' talebi, bir grup gazeteci tarafından TBMM Başkanı Kurtulmuş'a iletildi. Taleplerini içeren dosyayı sunan gazeteciler, bu mağduriyetin en kısa zamanda çözüleceğini umduklarını ifade ettiler.

Gazetecilerin yurt dışı programlarında yaşadıkları vize problemini ortadan kaldıracak Yeşil Pasaport talebi bir grup gazeteci tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş'a iletildi.

Gazetecilere "Yeşil Pasaport" verilmesi için hazırladıkları dosyaya ilk imzayı Gazeteci Oral Çalışlar, Gazeteci Hande Fırat, Gazeteci Sinan Burhan, Gazeteci Zafer Şahin, Gazeteci Mehmet Acet ve Gazeteci Melik Yiğitel attı.

Grup konuya ilişkin hazırladıkları dosyayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Yeşil Pasaport talebini içeren dosyada, "Maalesef son yıllarda vize engeli nedeni ile başka ülkelerdeki haberlere yetişme ve takip etme konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bazı ülkelerde vize konusunda kısıtlayıcı uygulamalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkemizde devlet görevlileri Yeşil Pasaport imkanından yararlanabilmektedir. Gazete ve televizyonlarda çalışan belli kriterleri taşıyan bizler maalesef bu imkanı kullanmadığımız için zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Meslek örgütleri ve kamuoyunun destekleri ile bu mağduriyetin en kısa zamanda çözüleceğini inanıyoruz. Tüm yetkili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz." açıklaması yer alıyor.

Meclis Başkanı ile yapılan görüşme sonrası gazeteciler açıklamalarda bulundular.

"İşin aslı Türkiye'nin AB Üyesi olmasıdır." diyen Gazeteci Oral Çalışlar, sözlerine şöyle devam etti:

"Üye olsak bu sorun çözülecek. Olamıyorsak bizim devlet memurlarının kullandığı haklardan yararlanmamız gerekiyor. Biz gazeteciler vize konusunda sıkıntılar yaşıyoruz."

Yeşil Pasaporta mutlak ihtiyaçları olduklarını söyleyen Gazeteci Hande Fırat, "Bu konuda en çok sıkıntı çeken bizleriz. Biz gazeteciler vize almakta yaşadığımız sıkıntılardan dolayı haber yapmakta zorlanıyoruz." dedi.

Meclis Başkanını ziyaret ederek gazetecilerin yaşadığı sorunları ilettiklerini belirten Gazeteci Sinan Burhan, "Yeşil Pasaport gazeteciler için çok önemli. Bir savaş çıktığı zaman, diplomatik krizler olunca vize konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Yeşil Pasaportun devlet memurları gibi gazetecilere de verilmesi gerekir."

Türkiye'de belki de Yeşil Pasaportu en çok kullanacak meslek gurubunun gazeteciler olduğunu vurgulayan Gazeteci Zafer Şahin, "Bu yüzden gazetecilerin vize konusunda yaşadıkları sorunların giderilmesi için Yeşil Pasaportun gazetecilere de verilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mehmet Aceti, "Türkiye'de meslektaşlarımız artık çok sık yurt dışına çıkıyor. Bu bir ihtiyaç haline geldi. Belli kriterler dahilinde yeşil pasaport konusunda yetkililerden, ilgililerden destek bekliyoruz." dedi.

Gazeteci Melik Yiğitel, "Bu bir temel ihtiyaç, eğer vize serbestisi olsaydı başvurmazdık. Avukat arkadaşlar kusura bakmasın ama en çok bizim arkadaşlarımız yurt dışına çıkıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım." olduğunu ifade etti.

İşte Meclis Başkanına sunulan o dilekçe:

Gazetecilerden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Yeşil Pasaport' Talebi

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Son Dakika Politika Gazetecilerden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Yeşil Pasaport' Talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazetecilerden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Yeşil Pasaport' Talebi - Son Dakika
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