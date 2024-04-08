Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerinde ilerleme kaydedildi - Son Dakika
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Politika

Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

Mısır basını, Kahire'de gerçekleştirilen Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise, müzakerelerin kritik bir noktaya geldiğini ve başarılı olunması durumunda çok sayıda esirin evlerine döneceğini belirtti.

08.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:20
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Mısır basını, üst düzey bir Mısırlı kaynağa dayandırdığı haberinde Kahire'de gerçekleştirilen Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise, "Müzakerelerde kritik bir noktaya geldik. Evet başarılı olursa, çok sayıda esir evlerine dönecek" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırıları devam ederken taraftar geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına müzakereler için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Görüşmeye, Kahire'ye cumartesi günü ulaşan CIA Başkanı William Burns'ın yanı sıra MOSSAD Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Hamas ve Mısır heyeti de katıldı. Mısır medyası, Kahire'deki Gazze ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini yazdı.

Mısır'ın basını üst düzey bir Mısırlı kaynağa dayandırdığı haberinde, Gazze'ye yönelik ateşkes görüşmelerinin Kahire'de ilerleme kaydettiğini ve tüm tarafların temel noktalar üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. İsrial'in Gazze'ye başlattığı saldırıların üzerinden 6 ay geçerken İsrail tarafının ihtiyatlı bir iyimserlik dile getirdiği ifade edildi. Hamas ve Katar heyetinin Kahire'den ayrıldığı ancak 2 gün içerisinde anlaşmanın şartları için üzere geri döneceği bildirilen haberde, İsrail ve ABD heyetlerinin ise bugün Kahire'den ayrılacağı aktarıldı. Haberde istişarelerin önümüzdeki 48 saat içinde de devam edeceği belirtildi.

"Müzakerelerde kritik bir noktaya geldik"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Kahire görüşmelerini Hamas'ın onlarca rehineyi serbest bıraktığı Kasım ayında varılan ateşkesten bu yana tarafların anlaşmaya en çok yaklaştığı görüşme olarak tanımladı. İsrail basınına konuşan Katz, "Müzakerelerde kritik bir noktaya geldik. Evet başarılı olursa, çok sayıda esir evlerine dönecek" dedi. İsrailli Bakan, diplomatik atılım konusunda eskisinden daha iyimser olduğunu sözlerine ekleyerek "İsrail savaşa devam etmeye hazır" diye ekledi.

Hamas, 253 İsrailliyi esir almış Kasım ayında varılan ateşkeste bazılarını serbest bırakmıştı. Hamas, Kahire'de yürütülen müzakerelerde ateşkese varılması durumunda esir bulunan 129 İsraillinin ilk olarak 40'ını serbest bırakacağı sözünü veriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, artan uluslararası baskılara rağmen İsrail'in Hamas'ın aşırı taleplerine 'teslim olmayacağını' kaydetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 175'e yaralıların sayısının ise 75 bin 886'a yükseldiğini açıklamıştı.

Hamas heyeti Mısır İçişleri Bakanı Kamel'le görüştü

Hamas, müzakerelerin ardından açıklama yaparak, Kahire'ye ulaşan heyetin Mısır İçişleri Bakanı Abbes Kamel ile görüştüğünü bildirdi. Hamas, müzakerelerde; İsrail güçlerinin saldırılarının tamamen durdurulmasını sağlayacak bir anlaşma

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilenlerin kendi bölgelerine ve ikamet ettikleri yerlere serbestçe dönmeleri, Gazze'deki Filistinlilere yardım ve yeniden yapılanmanın başlangıcı, Hamas ve Gazze'deki diğer gruplar tarafından tutulan İsrailli mahkumların serbest bırakılması karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını hedeflediklerini bildirdi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

İsrail, Kahire, Mısır, Gazze, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerinde ilerleme kaydedildi - Son Dakika

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