Akşener'i ağırlayan BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken karşılama: Sayın başbakanım hoş geldiniz

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" diyerek Millet İttifakı'na katılmak istediklerini dile getirdi.

İYİ PARTİ YEŞİL IŞIK YAKTI

BTP lideri Hüseyin Baş'ın bu çağrısına İYİ Parti'den olumlu yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKANIM" DİYEREK KARŞILADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu gelişmelerin ardından dün BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Akşener'i kapıda karşılayan Baş'ın "Sayın Başbakanım, genel başkanım hoş geldiniz" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Akşener, daha önceki açıklamalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını, başbakan olmak istediğini dile getirmişti.

AKŞENER: BAŞ'IN ÇAĞRISINI 6'LI MASAYA GÖTÜRECEĞİM

Akşener ile BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası İYİ Parti Lideri Akşener yaptığı ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Bir yanda Millet İttifakı var masada. Aynı zamanda Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti CHP arasında ilk Millet İttifak ar. Daha sonra da 6'lı Masa var. Bu 6'lı masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme çalıştı. Seçimi aldıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Şimdi 6'lı masada oturan genel başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi 6'lı masaya götüreceğim. Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur."

BAŞ: VİZYON OLUŞTURMAK ADINA KIYMETLİ

Hüseyin Baş ise şu açıklamalarda bulundu: "Ben de sayın genel başkanımız Meral Akşener ablama diyeyim, bize o konfor alanını açmış oldu. Biz zaten iade-i ziyareti bekliyorduk. Ara ara iletişim kanalları üzerinden görüşüyorduk. Bize ilk refleksi gösteren parti lideri olmuş oldu. Bu konuda müteşekkiriz. Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesi, parlamenter sisteme dönüşü. Malumunuz AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklarken biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıl için 6'lı masaya çağrıda bulunduk. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı dönemdeki mantığı hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Türkiye'nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında katkı sunsun. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Türkiye'nin yarınlarına dönük güzel vizyon oluşturmak adına kıymetlidir."