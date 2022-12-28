Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en son ne konuştu? Canlı yayında paylaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kübra Par'ın Açık ve Net programında gazeteciler Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Faruk Aksoy tarafından sorulan soruları yanıtladı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen son konuşmayı paylaşan Davutoğlu, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PLANIMIZDA TEK ADAY VAR"

Erdoğan'la arasındaki son konuşmanın tekrarlanan İstanbul Seçimleri olduğunu belirten Davutoğlu, "Bana sorsanız İstanbul'da ikinci seçimi tekrar yapmaz diye düşünürdüm. Rasyonel siyasi aktörün, Erdoğan tecrübesinde birisinin yapmaması gereken büyük hataydı. Kendisiyle son telefon konuşmamız oldu, yanlış olduğunu ifade ettim kendilerine" ifadelerini kullandı.

2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a karşı kazanmıştı. Seçim sonuçlarına AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi itirazda bulunurken Yüksek Seçim Kurulu, "kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" gerekçesiyle, 6 Mayıs 2019 tarihinde 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini iptal etmişti. Tekrar edilen seçimleri ise İmamoğlu 800 bin oy farkla tekrar kazanmıştı.