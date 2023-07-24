Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu ve Özdağ'a sert tepki: Siyasi ve ahlaki değeri yoktur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimi öncesi Ümit Özdağ'a MİT ve 3 bakanlık sözü verdiği gizli mutabakatla ilgili Gelecek Partisi'nden bir değerlendirme geldi. Açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasından mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" denildi.

"SİYASİ VE AHLAKİ BİR DEĞERİ YOKTUR"

Gelecek Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, bir cumhurbaşkanı adayının siyasi liderlerin ve toplum kesimlerinin hepsinden destek istemesinin son derece doğal olduğu vurgulanarak, "6 liderin Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki tur arasında yapacağı temaslar konusunda vardığı mutabakat da bu çerçevededir. İttifakın diğer bütün partileri gibi CHP'nin de ittifak dışındaki partilerle ikili temas kurma ve işbirliği yapma hakkı vardır. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özdağ'ın 24 Mayıs 2023'te ortak bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladığı 7 maddelik protokol bu mahiyettedir ve herhangi bir şekilde yönetime katılım öngörülmemektedir. Öte yandan bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasından mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur.

DAVUTOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NU ARAMIŞ

Sayın Özdağ'ın 17 Temmuz günü aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu 3 bakanlık ve MİT başkanlığı ile ilgili hususları da kapsayan gizli bir protokol konusunda ortaya attığı iddiayı asla kabul edilemez olarak gördüğümüz için Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak düşüncelerini ve önerilerini her zaman olduğu gibi samimi, açık ve dürüst bir şekilde kendisine iletmiştir. Şeffaflık, tutarlılık, siyasi ahlak ve insan onuru partimizin siyaset anlayışının temelini teşkil eden ilkelerdir" ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama: