Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü - Son Dakika

Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü

Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü
Son Güncelleme: 21.09.2023 17:18

Portekiz Cumhurbaşkanı, Kanada ziyareti sırasında bir genç kadına cinsiyetçi bir şekilde yaklaşarak tepki çekti. Başkanın yaptığı yorumlar, hem ülkede hem de uluslararası alanda büyük eleştiri aldı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Kanada ziyareti sırasında annesinin yanında duran Portekiz asıllı genç bir kadına "Annenden daha tatlısın" diyerek göğüs dekoltesini işaret edip "Soğuk alırsın" ifadesini kullandı.

Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü

ANNE-KIZA YÖNELİK SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Portekiz'in 74 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, bu hafta Kanada ziyareti sırasında Toronto'da yaptığı bir sokak gezisinde söylediği ifadeler nedeniyle tartışmaların odağı haline geldi.

Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü

"ANNENDEN DAHA TATLISIN"

Gezi sırasında Portekiz asıllı bir anne-kızla konuşan Sousa, genç kadına "Annenden daha tatlısın" dedi. Daha sonra genç kadının dekoltesini işaret eden Sousa, "Soğuk alırsın" dedi.

Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü

"BAŞKAN DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ"

Cumhurbaşkanının sözleri ülkede tartışma konusu olurken, Sosyalist Parti milletvekili Isabel Moreir, "Bu bir şaka değil, cinsiyetçilik bizi öldürüyor. Başkan derhal özür dilemeli." ifadelerini kullandı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü - Son Dakika
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