Genç bir kadının göğüs dekoltesini işaret ederek soğuk alırsın diyen Portekiz cumhurbaşkanı sert tepki gördü

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Kanada ziyareti sırasında annesinin yanında duran Portekiz asıllı genç bir kadına "Annenden daha tatlısın" diyerek göğüs dekoltesini işaret edip "Soğuk alırsın" ifadesini kullandı.

ANNE-KIZA YÖNELİK SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Portekiz'in 74 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, bu hafta Kanada ziyareti sırasında Toronto'da yaptığı bir sokak gezisinde söylediği ifadeler nedeniyle tartışmaların odağı haline geldi.

"ANNENDEN DAHA TATLISIN"

Gezi sırasında Portekiz asıllı bir anne-kızla konuşan Sousa, genç kadına "Annenden daha tatlısın" dedi. Daha sonra genç kadının dekoltesini işaret eden Sousa, "Soğuk alırsın" dedi.

"BAŞKAN DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ"

Cumhurbaşkanının sözleri ülkede tartışma konusu olurken, Sosyalist Parti milletvekili Isabel Moreir, "Bu bir şaka değil, cinsiyetçilik bizi öldürüyor. Başkan derhal özür dilemeli." ifadelerini kullandı.