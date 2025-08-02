Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ardeşen Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ardeşen Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışında konuştu Açıklaması

02.08.2025 18:33
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörsüz Türkiye için çalışacağız, bölgemiz için çalışacağız, ülkemiz için çalışacağız. Bu coğrafyada güçlü olmaya devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörsüz Türkiye için çalışacağız, bölgemiz için çalışacağız, ülkemiz için çalışacağız. Bu coğrafyada güçlü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bak, Ardeşen Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış töreninde, spor alanındaki yatırım ve destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Spor alışkanlığının bağımlılıkla mücadeledeki önemine işaret eden Bak, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzak tutmak için herkesi salonlara, havuzlara, spor tesislerine bekliyoruz. Anneler, babalar çocuklarınızı alıp tesislerimize getirin. Tesislerimiz ücretsiz. Yüzme öğrensinler, spor yapsınlar, enerjilerini atsınlar." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir spor tesisi devrimi yaşandığını vurgulayarak, "UEFA, FIFA standartlarında stadyumlarıyla, yüzme havuzlarıyla, olimpik ve yarı olimpik havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle beraber her yerde binlerce tesis yaptık, yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu sebeple pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizen Bak, "Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. İtalya ile beraber bunu organize ediyoruz. Yine pek çok Dünya Şampiyonası ülkemizde gerçekleştiriliyor. İşte bütün bunların içinde uluslararası standartlardaki tesislerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, Türkiye'de yurt kapasitesinin 1 milyona yaklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversiteyi kazanan gençlerimiz bizim yurtlarımızda, 1 milyon kapasiteli yurdumuzda barınma, beslenme haklarını sağlıyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz, kira aylık ödediği para da sadece 600-700 lira. Dolayısıyla yaptığımız yatırımlar, ülkemiz için, gençlerimiz için devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

"Biz hep beraber bu ülkenin gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Spor turizmini geliştirmek için büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Bak, "Uluslararası UTMB maratonunu yapacağız. 20-40-60 kilometrelik dağ yürüyüşleri yapılacak. Bu, dünya çapında Kaçkarlar'ın tanıtılması açısından çok çok önemli. İşte havalimanı var. İnşallah bölgemiz spor turizminde de kalkınmaya devam edecek." bilgisini paylaştı.

Bak, 53 gençlik kampında binlerce gencin yetenek ve güncel çalışmalarla eğitim yaptığını anlatarak, Ardeşen'de açılan Gençlik Merkezi'nde de sanattan kültüre, tarihten tiyatro ve müziğe kadar pek çok etkinlik yapılacağını aktardı.

Herkesi tesislere beklediklerini dile getiren Bak, "Ülkemizi seviyoruz, Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, Rize'mizi seviyoruz. Biz hep beraber bu ülkenin gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yürümeye devam edeceğiz. Rize olarak her zaman onun desteğini görüyoruz, görmeye devam edeceğiz. İnşallah ülkemizin gelişmesi için çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, geçen hafta dünyanın en önemli savunma fuarlarından birinin İstanbul'da yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orada da gördük ki savunma sanayisinde yaptığımız yatırımlarda daha önce yüzde 20 yerlilik oranı varken şimdi yüzde 85'lere çıktı. İHA'larla, SİHA'larla yatırımlarımızla devam edeceğiz. Milli teknoloji hamlesine devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye için çalışacağız, bölgemiz için çalışacağız, ülkemiz için çalışacağız. Bu coğrafyada güçlü olmaya devam edeceğiz. Bebekler öldürülürken sessiz kalamayız. Gazze için bağırmaya, tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz ve özgür Filistin için hep birlikte ülke olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Rize'de yeni yatırımlarla birlikte yurt kapasitesinin 7 bin 500'e çıkarılacağına işaret eden Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında ülke genelinde 12 milyon kişinin yüzme öğrendiğini dile getirdi.

Törene, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ardeşen Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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