Gençlik ve Spor Bakanı Bitlis'te Yatırımların Müjdesini Verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Bitlis'te Yatırımların Müjdesini Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Bitlis\'te Yatırımların Müjdesini Verdi
08.08.2025 20:25  Güncelleme: 20:32
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bitlis'te bir dizi açılış ve toplantı gerçekleştirdi. Su Sporları Merkezi'nin açılışında, gençlere yönelik yeni spor yatırımları yapacaklarının müjdesini verdi. Bakan, gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli programlar ve açılışlara katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Bitlis Valiliği önünde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve kurum amirleri tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaretçi defterini imzalayarak kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Bitlis Belediyesini ziyaret eden Bakan Bak, daha sonra Tatvan ilçe stadında sporcularla bir araya geldi, bir sporcu ile güreş tuttu. Karayoluyla Ahlat ilçesine geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ahlat Belediyesi tarafından inşa edilen 'Bahri Ahlat Su Sporları Merkezi'nin açılış programına katıldı.

Ahlat'ın Tunus Mahallesi'nde Van Gölü kenarında inşa edilen Su Sporları Merkezi açılışında konuşan Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bitlis'te çeşitli yatırım protokollerini imzalamak ve yeni yatırımların müjdesini vermek üzere geldik. Güroymak'ta bir gençlik merkezi için protokol imzaladık. Hizan'a salon ve yüzme havuzu başta olmak üzere yatırımlar, halı sahalar, Bitlis merkezde yaptığımız halı sahalar ile ilgili protokoller, yine Adilcevaz'da yarı olimpik bir yüzme havuzu için buradayız. ve Bitlis'te güzel projelere devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerinde spor yatırımları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere spor alanında yatırımlar yapması, gençlere güvenmesi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki mahallelerden tutun da köylerine kadar spor tesisleri kazandırılması için verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'de modern stadyumlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları başta olmak üzere atletizm pistleri ve gençlik kampları pek çok yatırım yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bütün bunlar ülkemizin güzel gençleri için. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en büyük görevlerimizin bir tanesi de gençlerin sporla buluşmasıdır. Kötü alışkanlıklardan uzak durması, başta dijital bağımlılık, uyuşturucu ve içki olmak üzere gençlerimizi bağımlı hale getiren alışkanlıklardan uzak tutulmasıdır. Buradan ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı yüzme havuzlarımıza spor tesislerimize spor alanlarımıza getirelim. Onların yaz spor okulları ve kulüplerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da, "Milli ve manevi değerlerimize gençlerimizin uyumlu bir şekilde yetişmesi, özümsemesi ve geliştirmesi gerekiyor. Bu çerçevede bu tarz tesisleri önemsiyoruz. Ben yoğun temposunda buraya teşrif eden Sayın Bakanımıza verdiği desteklerden dolayı yürekten şükranlarımı arz ediyorum Bitlis'imiz adına" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise, "Bizler 24 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu memleketi yatırımla, hizmetle, eserle buluşturuyoruz. Dün buluşturduk, bugün buluşturuyoruz, yarın buluşturacağız. Ama kıymetli hemşerilerim, bu yatırımların, hizmetlerin, eserlerin devam etmesi için en kıymetli olan şey ne biliyor musunuz? Bu memlekette huzuru temin ve tesis edebilmek. Huzurun olmadığı bir yerde ne yatırımdan, ne hizmetten, ne eserden ne de herhangi bir kalkınmadan bahsedebiliriz. İşte hamd olsun Cumhurbaşkanımız önderliğinde Cumhur İttifakı ile beraber bu bölgede birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kıracak terörsüz Türkiye'nin adımları işte bu yaptığımız etkinlikler de daha sağlam sağlam bir zemine kavuşuyor" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de 4 ay önce temeli atılan 'Bahri Ahlat Su Sporları Merkezi'nin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gülmez, "Gençlerimize ve geleceğimize nasıl katkı sağlayacağımızı dert edindik. Gençlerimizin heyecanına, coşkusuna nasıl ortak olacağımızı düşündük. Cenabı Hak'a hamdolsun ki bugün el birliği ile ortaya koyduğumuz su sporları projemizin tesisiyle işte bu derdimizin, hayalimizin, gelecek idealimizin ürünüdür. Daha 4 ay öncesinden temel Yerine attığımız Bahri Ahlat Su Sporları Merkezi'mizi bugün hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereye giren sporculara katılım belgeleri ve ödülleri verildi. Daha sonra Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ziyaretleri anısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Ahlat Bastonu hediye etti. Bakan Bak ve protokol Ahlat Su Sporları Merkezini katılan protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek açılışını yaptı. Bakan ve beraberindekiler tesisi gezerek, Van Gölü'nde kısa bir tekne turu yaparak, kentten ayrıldı.

Açılış programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Bitlis'te Yatırımların Müjdesini Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Bitlis'te Yatırımların Müjdesini Verdi - Son Dakika
