Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı: Gönlümüzde genel başkanımız var - Son Dakika

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı siyaset kulislerinin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili CHP'nin iki numaralı ismi olarak adlandırılan Oğuz Kağan Salıcı'dan sürpriz bir çıkış geldi. Salıcı, CHP Muğla İl Başkanlığı'nın dün akşam Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlediği Dayanışma Gecesi'nde konuştu.

"GÖNLÜMDEN GENEL BAŞKANIMIZ GEÇİYOR"

Cumhurbaşkanı adaylığı için gönlünden geçen ismin Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Salıcı, ''Ben, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün başıyım. Benim gönlümden, bu partinin Genel Başkanı, bizim liderimiz, aynı zamanda ittifakın kurucusu, devlet adamı, bu ülkeyi her türlü sıkıntı, kutuplaştırma, ötekileştirme çabasına rağmen bir arada tutan, devlet aklı ile bu partiyi yöneten ve Türkiye'nin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu geçiyor'' dedi.

İTTİFAKI DA İŞARET ETTİ

Salıcı ayrıca ittifaka işaret ederek, ''Biz ittifakın bir parçasıyız. İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti var, saygı duyuyoruz, beraber yürüyoruz. Ama bizim gönlümüzde 6 ok var'' ifadelerini de kullandı.