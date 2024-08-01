Gergerlioğlu, İsrail'in Heniyye'yi öldürmesini lanetledi

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını lanetleyerek, "Heniyye'nin barış görüşmeleri içinde olduğunu biliyoruz. Hamas içindeki radikalizmi de tetikleyecek. Son barış şansını da katleden bir anlayışla hareket etti İsrail." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a tepki gösterdi. Hayvanların katliamına yol açacak bir yasa çıkarıldığını öne süren Gergerlioğlu, "Bu yasanın çıkmasıyla yasa öncesi köpeklerin değeri ile yasa sonrası fark oluştu. Köpekler daha da değersizleşti." diye konuştu.

İsmail Heniyye'nin İsrail tarafından suikast sonucu öldürüldüğünü anımsatan Gergerlioğlu, "İsrail vahşi katliamlarına devam ediyor ve buna karşı çıkanları da öldürmeye çalışıyor. İnsanoğlu buna karşı çıkıyor. İnsanlık tarihine kara bir sayfa açıyorlar. İsrail'in Heniyye'yi öldürmesini lanetliyorum. Heniyye, İran'da katledildi. Bu da bırakın İsrail- Filistin arasındaki çatışmayı, Ortadoğu'da 3'üncü Dünya Savaşını tetikleyebilir. Heniyye'nin barış görüşmeleri içinde olduğunu biliyoruz. Hamas içindeki radikalizmi de tetikleyecek. Son barış şansını da katleden bir anlayışla hareket etti İsrail. Hatasıyla, sevabıyla Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

9. Yargı Paketi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin Ekim'e ertelendiğini anımsatan Gergerlioğlu, "İçinin bom boş olduğunu gördük. Şimdi de görüşsek sonra da görüşsek fark etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı sunuma komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin alınmaması kararına tepki gösteren Gergerlioğlu, bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama beklediklerini anlattı.