Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına verdiği cevap çok konuşulacak

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı, Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, 1420 katılımcı üzerinden 12 İl de 70 mahallede yürütülen çalışmanın detaylarını değerlendirdi.

NASIL BİR CUMHURBAŞKANI SORUNLARI ÇÖZER?

Kamuoyu araştırmasında, katılımcılara "Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer" sorusu yöneltildi. Bu soruya 8 farklı cevap verildi:

– Güvenilir: Yüzde 61.1

– Dürüst: Yüzde 53.5

– Devlet işleyişini iyi bilen: Yüzde 45.2

– İttifakları bir arada tutabilen: Yüzde 41.1

– Adil olabilen: Yüzde 34.0

– Parlamenter sistemi savunan: Yüzde 32.9

– Yolsuzlukla mücadele edebilen: Yüzde 32.5

– Ekonomiden anlayan: Yüzde 29.9

ATATÜRKÇÜYÜM DİYENLER ARTTI

Araştırmaya katılanların kendisini nasıl tanımladığına ilişkin dağılım incelendiğinde ise Türkiye'de son 7 yılda kendisini "Türk milliyetçisi, muhafazakar, dindar ve Kürt milliyetçisi" olarak tanımlayanların oranı ile bu tanımlamaların siyasi tercihlere etkisinin azaldığı görüldü. 1980 ile 2000 arasında doğanların siyasi tercihlerinin hızla değiştiği ortaya çıktı. Araştırmanın bir çarpıcı sonucu da kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanların sayısının yıllar içinde önemli oranda artması.

ANKETE GÖRE İYİ PARTİ YÜZDE 12 OY ALIYOR

Gezici, ''Topluma, bu pazar bir seçim olsa kime oy vereceklerini" sorduklarını belirtti. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 31,3

CHP yüzde 27,2

İYİ Parti yüzde 12,1

HDP yüzde 11,5

MHP yüzde 11,5

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'A KARŞI YÜZDE 51,5 OY ALIYOR

"Yarın bir seçim olsa ve Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan çıksa, kime oy verirsiniz" sorusuna gelen yanıtları ise Gezici şu şekilde aktardı:

''Vatandaşların yüzde 41,2'si Recep Tayyip Erdoğan, 43,7'si Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ağırlığına göre kararsızları bilimsel olarak dağıttığımızda ise, vatandaşların 48,2'si Recep Tayyip Erdoğan derken, 51,5'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.''



