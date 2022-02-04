Üye Girişi
Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir! - Son Dakika

Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!

04.02.2022 11:23

Gezici Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 1420 katılımcı ile 15-20 Ocak tarihleri arasında yapılan ankete göre, bu pazar seçim olsa AK Parti yüzde 31,3, CHP yüzde 27,2, İYİ Parti yüzde 12,1, MHP yüzde 8,1 ve DEVA yüzde 2,1 oy alıyor. Araştırmada cumhurbaşkanının profili de soruldu. Halkın yüzde 61'i güvenilir, yüzde 53.5'i dürüst cumhurbaşkanı istediğini belirtti.

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı, Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, 1420 katılımcı üzerinden 12 İl de 70 mahallede yürütülen çalışmanın detaylarını değerlendirdi.

NASIL BİR CUMHURBAŞKANI SORUNLARI ÇÖZER?

Kamuoyu araştırmasında, katılımcılara "Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer" sorusu yöneltildi. Bu soruya 8 farklı cevap verildi:

– Güvenilir: Yüzde 61.1

– Dürüst: Yüzde 53.5

– Devlet işleyişini iyi bilen: Yüzde 45.2

– İttifakları bir arada tutabilen: Yüzde 41.1

– Adil olabilen: Yüzde 34.0

– Parlamenter sistemi savunan: Yüzde 32.9

– Yolsuzlukla mücadele edebilen: Yüzde 32.5

– Ekonomiden anlayan: Yüzde 29.9

ATATÜRKÇÜYÜM DİYENLER ARTTI

Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!

Araştırmaya katılanların kendisini nasıl tanımladığına ilişkin dağılım incelendiğinde ise Türkiye'de son 7 yılda kendisini "Türk milliyetçisi, muhafazakar, dindar ve Kürt milliyetçisi" olarak tanımlayanların oranı ile bu tanımlamaların siyasi tercihlere etkisinin azaldığı görüldü. 1980 ile 2000 arasında doğanların siyasi tercihlerinin hızla değiştiği ortaya çıktı. Araştırmanın bir çarpıcı sonucu da kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanların sayısının yıllar içinde önemli oranda artması.

ANKETE GÖRE İYİ PARTİ YÜZDE 12 OY ALIYOR

Gezici, ''Topluma, bu pazar bir seçim olsa kime oy vereceklerini" sorduklarını belirtti. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 31,3

CHP yüzde 27,2

İYİ Parti yüzde 12,1

HDP yüzde 11,5

MHP yüzde 11,5

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'A KARŞI YÜZDE 51,5 OY ALIYOR

"Yarın bir seçim olsa ve Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan çıksa, kime oy verirsiniz" sorusuna gelen yanıtları ise Gezici şu şekilde aktardı:

''Vatandaşların yüzde 41,2'si Recep Tayyip Erdoğan, 43,7'si Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ağırlığına göre kararsızları bilimsel olarak dağıttığımızda ise, vatandaşların 48,2'si Recep Tayyip Erdoğan derken, 51,5'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.''

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti, CHP'ye 4 puanlık fark attı


YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Araştırma, İYİ Parti, Ocak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
09:52 Alamadığı parasını meyveye dönüştürerek çaldı!
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:21 Samanlıkta tilki besleyen adam: Besliyorum sözünde durursa hindilerimi yemeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:49:46. #1.11#
SON DAKİKA: Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement