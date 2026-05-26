Gider: CHP Atatürk\'ten ayrıldığından beri kavga ve yolsuzlukla anılıyor

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten ayrıldığı günden beri kavgayla, gürültüyle, hırsızlıkla, yolsuzlukla anılan bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramı'nın Arefe Günü'nde öğretmenevinde partililer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti MKYK üyeleri Jülide İskenderoğlu, Naim Makas, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Gençlik ve Kadın Kolları yönetimi katıldı. Partililerin ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, "Ne yazık ki dünyanın birçok yerinde bayram şu anda mutsuz kutlanıyor. Filistin'de hala saldırılar devam ediyor. İran-Amerika savaşı gerginliği devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Şükür ki, Türkiye olarak biz dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanındayız. Dün olduğumuz gibi bugün de hakkın yanındayız" dedi.

'Mutlak Butlan' kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere de değinen Milletvekili Ayhan Gider, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünlerde bütün Türkiye neyi konuşuyor. Bütün memleket neyi konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre yapmış. Tamamen kendi içinde, kendi delegeleriyle yaptıkları bir organizasyon. ve yapılan bu organizasyondan delegelerin bir kısmı adaletle çıkılmadığını düşündüğü için mahkemeye gitmiş. Somut verilerle, delillerle, belgelerle, mahkeme de bir karar vermiş. Verdiği karar ne, mevcut genel başkanı alıp da, yerine bir kayyum atamamış. Yerine bağımsız bir adam atamamış. Yerine bir heyet atamamış demiş ki, bu kongre hakkaniyetle gerçekleşmediği için bu kongreden önce kim varsa pozisyon neyse o pozisyonda maç devam etsin. Hani hakem maçı durduruyor ya, diyor ya 'bu pozisyondan öncesini oynuyoruz' diye, mahkeme böyle bir karar vermiş. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu görevine geri gelmiş. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kim? Biz meydan meydan gezip, bu adam memleketi yönetemez dediğimizde şu anda küfredenler tarafından şu anda bela okunanlar tarafından 'hayır çok önemli adam, memleketi bu yönetmeli, Türkiye'de cumhurbaşkanı bu olmalı' dendiği adam Kemal Kılıçdaroğlu. Onu demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapsın. Yani onların övdükleri adam. Ancak bu olay bir kez daha gösteriyor ki eğer kişisel menfaat söz konusuysa, eğer makam mevki söz konusuysa, eğer para pul söz konusuysa Cumhuriyet Halk Partililer için dün övdüklerine bugün sövmek, bugün sövdüklerini de yarın övmek hiç mesele değildir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Kendi kumlarında oynasınlar, kendi pislikleriyle mücadele etsinler. Kendi işlerine bizi karıştırmayı uğraşmasınlar. Çünkü bizim çok işimiz var. Bizim AK Parti olarak çok işimiz var. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok işi var. Hala Ukrayna ve Rusya'yla aynı anda görüşebilen tek lider Cumhurbaşkanımız. İran-Amerika savaşında ortada durabilen kişi Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki hafta dünya liderlerini burada ağırlayacak. Bakın Avrupa'ya gidiyor. Savunma sanayimizin geldiği durum ortada. Cumhurbaşkanımız bunlarla uğraşırken, AK Parti bunlarla uğraşırken CHP'nin koltuk kavgasıyla, CHP'nin para pul kavgasıyla uğraşacak ne vaktimiz, ne enerjimiz, ne de niyetimiz var."

CHP'ye yönelik eleştirilerine devam eden Gider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ten ayrıldığı günden beri kavgayla, gürültüyle, hırsızlıkla, yolsuzlukla anılan bir parti. ve Türkiye'de kavga partisi yerini o domine ediyor. Onun için diğer partilerde özellikle bizde kavga meraklıları olan varsa onların yeri Cumhuriyet Halk Partisidir. Hiç buralarda vakit geçirmesinler."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, konuşmasının ardından partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. - ÇANAKKALE