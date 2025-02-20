AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İstanbul milletvekili Mustafa Demir, Bursa milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Kars milletvekili Adem Çalkın, Tokat milletvekili Mustafa Arslan ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile beraber açıklama yaptı.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, emekli ikramiyeleriyle ilgili konuştu. Emekliye bayram ikramiyesine ilişkin soruya Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını kaydetti.
Öte yandan Giresun'da yarın yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı hava muhalefeti dolayısıyla uçak seferlerinin azaltılması nedeniyle iptal edildi. Toplantının, Pazartesi veya Salı günü yapılmasının planlandığı, bayram ikramiyelerinin de bu toplantıda müzakere edileceği belirtiliyor.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta yaptığı açıklamada, şu an için bir rakam telaffuz etmenin erken olduğunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki ekonomi kurmaylarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında ikramiye artışıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını belirtmişti. Bu sözlerin ardından gözler 21 Şubat tarihinde Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrilmişti. Emekli bayram ikramiyelerindeki artış oranının belirlenmesinin bu toplantıda netleşmesi bekleniyordu.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 21 Şubat'ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda gündeme gelecek konulara ilişkin konuşmuştu. Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soru üzerine "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullanmıştı. Emekli ikramiyelerindeki artış oranının belirginleşeceği tarih yeniden bilinmezliğe büründü.
Son Dakika › Politika › AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok - Son Dakika
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