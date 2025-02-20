AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok

Geniş Video İzle

Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler, emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışmanın henüz gündemlerinde olmadığını söyledi. Ayrıca Giresun'da yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

20.02.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İstanbul milletvekili Mustafa Demir, Bursa milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Kars milletvekili Adem Çalkın, Tokat milletvekili Mustafa Arslan ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile beraber açıklama yaptı.

"EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YOK"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, emekli ikramiyeleriyle ilgili konuştu. Emekliye bayram ikramiyesine ilişkin soruya Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

EKK TOPLANTISINA KAR ENGELİ

Öte yandan Giresun'da yarın yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı hava muhalefeti dolayısıyla uçak seferlerinin azaltılması nedeniyle iptal edildi. Toplantının, Pazartesi veya Salı günü yapılmasının planlandığı, bayram ikramiyelerinin de bu toplantıda müzakere edileceği belirtiliyor.

İKRAMİYELERİN NETLEŞECEĞİ TARİH BELİRSİZ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta yaptığı açıklamada, şu an için bir rakam telaffuz etmenin erken olduğunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki ekonomi kurmaylarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında ikramiye artışıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını belirtmişti. Bu sözlerin ardından gözler 21 Şubat tarihinde Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrilmişti. Emekli bayram ikramiyelerindeki artış oranının belirlenmesinin bu toplantıda netleşmesi bekleniyordu.

SON AÇIKLAMAYLA KAFALAR KARIŞTI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 21 Şubat'ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda gündeme gelecek konulara ilişkin konuşmuştu. Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soru üzerine "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullanmıştı. Emekli ikramiyelerindeki artış oranının belirginleşeceği tarih yeniden bilinmezliğe büründü.

AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok
Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesi, İklim Değişikliği, Abdullah Güler, İnsan Hakları, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Diyego Can:
    öbür tarafta yatacak yeriniz yok kendi maaşınıza gelince 1 gecede karar veriyorsunuz emekliye gelince yok size bundan sonra oy verecek emeklinin aklına şaşarım... 311 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tog Hediye Etmesini Biliyorsunuz!.. Türkiye ye Gelince Yok 189 4 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Emeklinin çalışması var ama , ilk seçimde sizi tarihin çöplüğüne gömecek. 181 3 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    malezyaya var ama 177 4 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    o seçim gelir bizde sizinle işimiz yok deriz 171 5 Yanıtla
  • Hacı Yıldırım:
    varandaşta seçimi bekliyor, gündeme aldılar, sizi nasıl def ederiz onu gündeme aldılar. 151 6 Yanıtla
  • Hacı Yıldırım:
    tuzu kuru , gündemleri başka 122 2 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Sekterolup gideceksiniz. Sizede oy yok 108 4 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Mevcudu gibi verin gitsin. Emeklinin buna ihtiyacı yok. 57 46 Yanıtla
    Ramazan Ertaş:
    Pezovenk seni 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:09:17. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.