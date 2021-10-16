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AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

16.10.2021 20:34

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün sandıklarda ve demokrasi meydanında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele edemeyeceğini düşünenlerin, hala zihinlerinin arkasında vesayet özlemiyle konuştuğunu belirterek, "Türkiye'nin yeniden birtakım çelişkilerle,...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün sandıklarda ve demokrasi meydanında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele edemeyeceğini düşünenlerin, hala zihinlerinin arkasında vesayet özlemiyle konuştuğunu belirterek, " Türkiye'nin yeniden birtakım çelişkilerle, siyasi tartışmalarla, kurulamayan hükümetlerle vakit kaybetmesini ve güç kaybetmesini arzuluyorlar." dedi.

Giresun Kalesi'ndeki belediyeye ait sosyal tesiste basın mensupları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'de son 19 yılda çok şey yapıldığını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu dönemdeki kazanımlarına değinerek, "Türkiye'nin son dönemde kazandığı en önemli gelişme öz güven duygusudur. Türkiye'nin insanlarının 'Biz yapabiliriz.', Türkiye'nin gençlerinin 'Biz bunu da başarabiliriz.' noktasında kendilerine olan itibarları, güvenleri arttı. Bu öz güven gelişmesi Türkiye'nin kazandığı en büyük kazanımlardan birisidir." diye konuştu.

Geçmişte uçak, uçak motoru, helikopter, helikopter motoru ve havaalanlarından bahsedildiğinde "Biz bunları yapamayız, Türkiye'nin arabasını biz yapamayız, Türkiye'nin tankını tüfeğini biz yapamayız." diye aşağılık kompleksi içerisinde hareket edildiğini belirten Kurtulmuş, bu nedenle bu konularda adım atılmadığını dile getirdi.

Bugün her alanda Türkiye'nin insanlarının bir öz güven içerisinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de önceden devlet başka telden çalar, millet başka telden çalardı. Devlet milletin önceliklerini hiç hesap etmez, milleti, adam edilmesi gereken bir güruh olarak görürdü. Öyle olduğu için de diyor ya şair 'Hükümet dediğin çatık kaş.' Hele hele bizim Karadeniz'de, kırsal bölgelerinde, jandarma dediğin şey, hükümet dediğin şey, sadece jandarmanın dipçiğinden ibaretti. Allah'a şükür bunlar geride kaldı. Şimdi kamunun tüm görevlileri, valisi, emniyet müdürü, belediye başkanı, milletvekillerimiz, herkes hep beraber halkın içerisindedir. Halkın devletin esas sahibi, devleti yönetenlerin ise halkın emrindeki seçilmişler olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlamda da çok büyük bir devlet millet kaynaşması, bizim on yıllar boyunca temenni ettiğimiz, gerçekleşmesi için dua ettiğimiz bu kazanım da elde edilmiştir."

"Vesayet odaklarının tamamı silinmiş, bir kenara atılmıştır"

Kurtulmuş, Türkiye'deki vesayet odaklarının artık geride kaldığını vurgulayarak, "Yeri geldi darbelerle, yeri geldiği zaman birtakım siyasi manipülasyonlarla, yeri geldiği zaman siyasi cinayetlerle, yeri geldiği zaman adam kaçırarak, yeri geldiği zaman toplumsal grupları düşman edip sağ-sol çatışması, Alevi-Sünni çatışması, partileri kapatarak siyasi iradeyi ortadan kaldırmak ya da siyasi idamlarla başta dönemin başbakanı rahmetli Menderes olmak üzere Türkiye'nin önünü kapatmaya çalışan çok azınlıkta ama çok çok azınlıkla bir vesayet grubu vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu vesayet odaklarının "Bu halk bilmez, bu halk anlamaz, bu halk adına bizim milleti şekillendireceğimiz adımlar atmamız lazım." dediğini anlatan Kurtulmuş, "Bu vesayet odakları Türkiye'nin siyasetini de ekonomisini de ticaretini de dizayn ederlerdi. Çok şükür Türkiye'nin, rahmetli Menderes'in 1950'deki seçimi kazanmasıyla başlayan süreçte, aşağı yukarı 70 küsur yıldır devam eden çok partili siyasi hayatta bugün geldiği noktada, AK Parti'nin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da kararlılığıyla vesayet odaklarının tamamı silinmiş, bir kenara atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Ama şunu da biliyoruz, her ne kadar 15 Temmuz da darbelerin, vesayetin sonlandırıldığı bir tarihtir, her ne kadar böyle olsa bile bugün sandıklarda, demokrasi meydanında, AK Parti ile Tayyip Erdoğan ile mücadele edemeyeceğini düşünenler, maalesef hala zihinlerinin arkasında vesayet üslubuyla konuşuyorlar, vesayet özlemleriyle konuşuyorlar ve Türkiye'nin yeniden birtakım çelişkilerle, siyasi tartışmalarla, kurulamayan hükümetlerle vakit kaybetmesini ve güç kaybetmesini arzuluyorlar." dedi.

AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Giresun, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Kurtulmuş, Giresun'da basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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