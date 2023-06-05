Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay

05.06.2023 15:25

Bir şehir efsanesine göre; Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aslında Abdullah Çatlı olduğu uzun zamandır dilden dile dolaşıyor. Peki bunun gerçeklik payı var mı? 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı ile Hakan Fidan'ın doğum tarihlerini karşılaştırdık, ortaya çıkan sonuç bu iddiaların tamamını çürütecek cinsten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Kabine'de en çok dikkat çeken isimler arasında eski MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan yer aldı. Hakan Fidan'ın Dış İşleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan bir iddia da yeniden gündem oldu.

BENZER YÜZ HATLARI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Bahsi geçen iddiaya göre; 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor. İkilinin benzer yüz hatlarına sahip olması bu iddiaları güçlendirirken Abdullah Çatlı'nın kızının doğum tarihi ile ilgili detay söylentileri çürütmeye yetti.

Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesi bitirecek detay

7 YAŞINDA ÇOCUK SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR

Öyle ki Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı 22 Mayıs 1975 yılında dünyaya geldi. Hakan Fidan ise 1968 yılında doğdu ve şimdi 55 yaşında... Çatlı'nın Hakan Fidan olabilmesi için 7 yaşında evlenip çocuk sahibi olması gerekiyor. Bu da biyolojik olarak mümkün olmadığı için "Hakan Fidan aslında Abdullah Çatlı" iddiaları boşa düşmüş oldu.

Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesi bitirecek detay
Takvimler 3 Kasım 1996'yı gösteriyor... Akşamüstü saatleri, konum Balıkesir, Susurluk... Tarihe adını yazdıran Susurluk Kazası ve Abdullah Çatlı'nın ölümü...
Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesi bitirecek detay
Hepimizin ekrana kilitlenip "Derin devlette neler oluyor?" diyerek izlediğimiz Kurtlar Vadisi'nde de Polat Alemdar'ın Abdullah Çatlı'yı feyz aldığı söylenip duruyordu.
Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay
Hatta dizide İskender Büyük, yüz değiştirme operasyonu geçiren Polat Alemdar için "Bu çocuğun her şeyi değişmiş bir bakışları değişmemiş" ifadelerini kullanmıştı.
YORUMLAR
500

Abdullah Çatlı, Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi, formülünü de verdi: Yatmadan önce 4 saat aç kaldım
15:15 Rüya gerçek oluyor! Messi'nin babası ile Joan Laporta'nın buluştuğu görüntüler ortaya çıktı
15:11 Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay
15:07 Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi, formülünü de verdi: Yatmadan önce 4 saat aç kaldım
15:05 Rüya gerçek oluyor! Messi'nin babası ile Joan Laporta'nın buluştuğu görüntüler ortaya çıktı
15:05 CHP'de MYK üyesi olan Eren Erdem'in aylar önce yaptığı paylaşım yeniden gündemde: Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim
15:01 Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay
14:59 Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile görüştü
14:55 CHP'de MYK üyesi olan Eren Erdem'in aylar önce yaptığı paylaşım yeniden gündemde: Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim
14:51 Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 15:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement