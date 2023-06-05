Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Kabine'de en çok dikkat çeken isimler arasında eski MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan yer aldı. Hakan Fidan'ın Dış İşleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan bir iddia da yeniden gündem oldu.

BENZER YÜZ HATLARI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Bahsi geçen iddiaya göre; 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor. İkilinin benzer yüz hatlarına sahip olması bu iddiaları güçlendirirken Abdullah Çatlı'nın kızının doğum tarihi ile ilgili detay söylentileri çürütmeye yetti.

7 YAŞINDA ÇOCUK SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR

Öyle ki Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı 22 Mayıs 1975 yılında dünyaya geldi. Hakan Fidan ise 1968 yılında doğdu ve şimdi 55 yaşında... Çatlı'nın Hakan Fidan olabilmesi için 7 yaşında evlenip çocuk sahibi olması gerekiyor. Bu da biyolojik olarak mümkün olmadığı için "Hakan Fidan aslında Abdullah Çatlı" iddiaları boşa düşmüş oldu.

Takvimler 3 Kasım 1996'yı gösteriyor... Akşamüstü saatleri, konum Balıkesir, Susurluk... Tarihe adını yazdıran Susurluk Kazası ve Abdullah Çatlı'nın ölümü...

Hepimizin ekrana kilitlenip "Derin devlette neler oluyor?" diyerek izlediğimiz Kurtlar Vadisi'nde de Polat Alemdar'ın Abdullah Çatlı'yı feyz aldığı söylenip duruyordu.